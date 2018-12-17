13:47
17 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Лунин, несмотря на запрет, может сыграть за "Леганес" в матче против "Реала"

      37 Читати новину українською
      Андрей Лунин может сыграть против "Реала"
      Андрей Лунин может сыграть против "Реала" / ФК "Леганес"

      "Реал" может позволить голкиперу сборной Украины Андрею Лунину сыграть в матче 1/8 финала Кубка Испании.

      Андрей Лунин может выйти на поле во встрече "Леганес" с "Реалом" в 1/8 финала Кубка Испании, сообщает авторитетное издание AS.

      Читайте также: Андрей Лунину запретили играть в двух матчах "Леганес"

      Причина такого решения – недостаточная игровая практика футболиста, которого, по некоторой информации, в Мадриде рассматривают в качестве второго вратаря первой команды на следующий сезон.

      Отметим, что по условиям арендного контракта с "Леганес" Лунин не имеет права играть против своего клуба "Реал".

      Напомним, в нынешнем сезоне 19-летний футболист провел в составе "Леганес" в чемпионате Испании два матча, в которых не пропустил ни одного мяча. Также Андрей Лунин вышел в стартовом составе на матч 1/16 Кубка Испании против "Райо Вальекано" и отметился отраженным пенальти. Команда украинского голкипера вышла в следующий раунд турнира, одержав минимальную победу, 1:0.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Сергей Полунин
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Велоспорт: Том Бонен сделал очередной шаг к четвертому титулу
       8 февраля 2012 , 21:13
      Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto3
       25 сентября 2013 , 11:18 1
      Дайджест: "Ильичевец" не упустит фанов "Таврии", а у Милевского проблемы с транспортом
       2 ноября 2013 , 14:40
      "Динамо" в гостях у "Металлиста". 2 тур УПЛ. Анонс матчей субботы
       2 августа 2014 , 15:19
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук