Лунин, несмотря на запрет, может сыграть за "Леганес" в матче против "Реала"

"Реал" может позволить голкиперу сборной Украины Андрею Лунину сыграть в матче 1/8 финала Кубка Испании.

Андрей Лунин может выйти на поле во встрече "Леганес" с "Реалом" в 1/8 финала Кубка Испании, сообщает авторитетное издание AS.

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Причина такого решения – недостаточная игровая практика футболиста, которого, по некоторой информации, в Мадриде рассматривают в качестве второго вратаря первой команды на следующий сезон.

Отметим, что по условиям арендного контракта с "Леганес" Лунин не имеет права играть против своего клуба "Реал".

Напомним, в нынешнем сезоне 19-летний футболист провел в составе "Леганес" в чемпионате Испании два матча, в которых не пропустил ни одного мяча. Также Андрей Лунин вышел в стартовом составе на матч 1/16 Кубка Испании против "Райо Вальекано" и отметился отраженным пенальти. Команда украинского голкипера вышла в следующий раунд турнира, одержав минимальную победу, 1:0.

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