Лунин остался в запасе на матч "Леганес" в чемпионате Испании
Украинский вратарь Андрей Лунин продолжает оставаться в запасе на матче чемпионата Испании. Тренер "Леганес" доверяет место в старте Ивану Куэльяру.
Читайте также: "Леганес" готов заплатить штраф "Реалу" за то, что Лунин не играет
На этот раз в выездном матче против "Валенсии" Лунин снова попал в заявку на матч, но остался в запасе. Матч начнется в 17:15 субботы, 20 октября.
Читайте также: Лунин может дебютировать за "Леганес": известно когда
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
5 очков и 6 подборов Лищука не помогли "Валенсии" одолеть "Реал"30 марта 2011 , 12:10
Гонки: Клемма Дезале перехватил лидерство в общем зачете мотокросса MX-13 июля 2012 , 10:57
Устроит только победа. Украина - Македония. Анонс12 октября 2014 , 10:35
Евро-2016. Словакия дожимает Беларусь, Испания без проблем с "карликами", провал России. ВИДЕО12 октября 2014 , 23:55