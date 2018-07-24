15:44
24 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
25°C 18°C
  • среда
    27°C 19°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    26°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Черная метка от Путина. Туалетные роботы РФ
Вєсті Кремля
20:42, 23 июля
Вести.UA. Украинский мистер Бин. Обнимашки в Раде
Вєсті.UA
20:32, 23 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ

Лунин попал на обложку авторитетного испанского издания: фото

41 Читати новину українською
Андрей Лунин попал на обложку Marca
Андрей Лунин попал на обложку Marca

Новичок мадридского "Реала" Андрей Лунин оказался на обложке главной испанской спортивной газеты Marca.

24 июля Андрей Лунин официально был представлен игроком "Реала" и стал центральной фигурой в выпуске газеты Marca. 19-летний украинец попал на первую полосу издания, где пишут, что он поборется за место в воротах мадридцев с 4 конкурентами.

Читайте также: У Лунина в "Реале" может появиться серьезный конкурент

Напомним, в начале июля "Реал" приобрел Лунина за 8,5 млн. евро плюс бонусы. Украинец уже провел с новыми партнерами несколько тренировок и готовится в конце месяца отправиться с командой в предсезонное турне.

Добавим также, что 19-летний голкипер подписал со "сливочными" 6-летний контракт.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
сегодня, 15:01 Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
Олексій Чибісов 376
Как избежать отравления грибами: простые советы, которые спасут жизнь
сегодня, 14:15 Как избежать отравления грибами: простые советы, которые спасут жизнь
1335
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
23 июля, 14:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Самоубийство основательницы Femen Шачко: появились подробности
сегодня, 13:11 Самоубийство основательницы Femen Шачко: появились подробности
561
Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite представили официально: обзор, характеристика и цена смартфонов
сегодня, 13:47 Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite представили официально: обзор, характеристика и цена смартфонов
129
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Джокович в полуфинале встретится с Цонга, Надаль - с Феррером
 26 декабря 2013 , 21:20
На Ли выиграла Australian Open
 26 января 2014 , 04:15
В Киеве порезали английских фанатов. ФОТО
 9 сентября 2013 , 09:38
Украинская "молодежка" начинает отбор на чемпионат Европы
 9 сентября 2013 , 10:02
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук