Лунин попал на обложку авторитетного испанского издания: фото

Новичок мадридского "Реала" Андрей Лунин оказался на обложке главной испанской спортивной газеты Marca.

24 июля Андрей Лунин официально был представлен игроком "Реала" и стал центральной фигурой в выпуске газеты Marca. 19-летний украинец попал на первую полосу издания, где пишут, что он поборется за место в воротах мадридцев с 4 конкурентами.

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Напомним, в начале июля "Реал" приобрел Лунина за 8,5 млн. евро плюс бонусы. Украинец уже провел с новыми партнерами несколько тренировок и готовится в конце месяца отправиться с командой в предсезонное турне.



Добавим также, что 19-летний голкипер подписал со "сливочными" 6-летний контракт.