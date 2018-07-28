Лунин попал в заявку "Реала" на предсезонное турне в США

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин попал в заявку команды на матчи Международного кубка чемпионов.

Всего "Реал" назвал 32 футболиста, которые будут представлять клуб на спаррингах в США. Первый матч в рамках International Champions Cup "Реал" проведет 1 августа, соперником мадридского клуба станет "Манчестер Юнайтед".

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Украинец будет одним из четырех голкиперов в заявке "сливочных" на турнире. Кейлор Навас, Лука Зидан и Кико Касилья составят Лунину конкуренцию за игровое время.

Полная заявка "Реала" на турнир

Вратари: Навас, Касилья, Лука Зидан, Лунин

Защитники: Карвахаль, Вальехо, Серхио Рамос, Начо, Тео Эрнандес, Одриосола, Регийон, Кесада, Серхио Лопес, Хави Санчес, Де ля Фуэнте, Леон

Полузащитники: Кроос, Маркос Льоренте, Асенсио, Иско, Себальйос, Едегор, Вальверде, Оскар, Феласье, Сеон

Нападающие: Бензема, Бэйл, Лукас Васкес, Майораля, Де Томас, Винисиус