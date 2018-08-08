Лунин пропустил матч "Реала" против "Ромы": интрига продолжается

Вратарь "Реала" Андрей Лунин не вышел на поле в заключительном матче Международного кубка чемпионов против "Ромы".

"Сливочные" минимально победили "Рому" со счетом 2: 1 благодаря голам Асенсио на 2-й минуте и Бэйла на 15-й. Украинец Андрей Лунин весь поединок провел на скамейке запасных.

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Основной голкипер "Реала" Кейлор Навас провел на поле все 90 минут. Наставник "Королевского клуба" Хулен Лопетеги в этом поединке не дал шанса проявить себя ни Лунину, ни Кико Касилье, ни Луке Зидану.

Также Лопетеги на послематчевой пресс-конференции не дал четкого ответа на вопрос о ситуации с возможным подписанием Куртуа.

"Куртуа? Наш вратарь – Кейлор Навас. Я могу говорить только про него, Андрея Лунина, Луку Зидана и Кико Касилья. Мы счастливы, что Кейлор с нами, и он тоже", – цитирует Лопетеги Marca.

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