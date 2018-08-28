Лунин провел первую тренировку за новый клуб: видео

Украинский вратарь Андрей Лунин провел первую тренировку в новом клубе. 27 августа Лунин перебрался из "Реала" в "Леганес".

О тренировках Лунина сообщил официальный Instagram "Леганеса".

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Отметим, что "Леганес" готовится к матчу третьего тура Примеры: команда из пригорода Мадрида отправится на выездной поединок с "Реалом". Уже известно, что Лунин не выйдет на поле в ближайшей игре из-за запрета выступать против "сливочных".

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