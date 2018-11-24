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      Лунин с победы дебютировал в основе "Леганес", но почти пропустил курьезный гол: видео

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      "Леганес" победил "Алавес"
      "Леганес" победил "Алавес" / Фото из соцсетей

      Украинский вратарь Андрей Лунин дебютировал в основе испанского "Леганес" в матче чемпионата. Он не пропустил гол в свои ворота, а его команда одержала минимальную победу над "Алавесом".

      Единственный гол в матче был забит незадолго до перерыва – Эль-Несери удачно замкнул пас партнера.

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      Украинец в этом матче имел мало работы – в основном соперники пытались пробить его с дальней дистанции. Но один раз Лунин почти ошибся, когда решил сыграть за пределами штрафной.

      Стоит отметить, что благодаря этой победе "Леганес" поднялся на 16-е место, оставив зону вылета. "Алавес" же остался на четвертой позиции, опережая шестой "Реал" на три очка. В них столько же очков, что и у "Севильи" и "Атлетико", и на одно меньше, чем у "Барселоны". Но эти три команды еще не сыграли в этом туре.

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      К слову, в субботу, 24 ноября, "Атлетико" на своем поле будет принимать именно "Барселону". Обзор матча и видео голов – на сайте 24 канала.

      Видеообзор матча Леганес – Алавес

       

      Теги: Спорт Футбол Андрей Лунин
      Источник: 24 Канал
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