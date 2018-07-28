Лунин сделал трогательный подарок одному из своих первых тренеров: фото

Новичок мадридского "Реала" Андрей Лунин трогательно поблагодарил своего тренера из "Днепра" Валерия Городового.

19-летний игрок подарил специалисту футболку "сливочных" с надписью: "С благодарностью, моему тренеру Валерию Васильевичу Городову от Андрея Лунина".

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О трогательном подарке Лунина сообщила жена Валерия Городового Ирина на своей странице в Facebook.

Напомним, что по неофициальным данным, "Реал" заплатил "Заре" за переход Лунина 8,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Лунин провел 36 матчей за "Зарю" во всех турнирах, пропустив 54 мяча. В десяти матчах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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