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Лунин сделал трогательный подарок одному из своих первых тренеров: фото

48 Читати новину українською
Андрей Лунин подарил футболку своему тренеру
Андрей Лунин подарил футболку своему тренеру

Новичок мадридского "Реала" Андрей Лунин трогательно поблагодарил своего тренера из "Днепра" Валерия Городового.

19-летний игрок подарил специалисту футболку "сливочных" с надписью: "С благодарностью, моему тренеру Валерию Васильевичу Городову от Андрея Лунина".

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О трогательном подарке Лунина сообщила жена Валерия Городового Ирина на своей странице в Facebook.

Напомним, что по неофициальным данным, "Реал" заплатил "Заре" за переход Лунина 8,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Лунин провел 36 матчей за "Зарю" во всех турнирах, пропустив 54 мяча. В десяти матчах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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