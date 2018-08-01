11:40
1 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 17°C
  • четверг
    28°C 19°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Попрошайка Кадыров. Блендер от Путина.
Вєсті Кремля
22:18, 31 июля
Вести.UA. Актерские таланты Ляшко. Президентский деликатес от Добкина
Вєсті.UA
20:49, 31 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Лунин удачно дебютировал за "Реал", сохранив ворота сухими

51 Читати новину українською
Андрей Лунин дебютировал за "Реал"
Андрей Лунин дебютировал за "Реал" / ФК "Реал"

Украинский вратарь Андрей Лунин дебютировал за "Реал" в товарищеском поединке против "Манчестер Юнайтед" (1:2).

Украинец заменил в перерыве Кике Касилью и не пропустил мячей в дебютном для себя матче.

Читайте также: Лунин сделал трогательный подарок одному из своих первых тренеров: фото

Оба мяча "сливочные" пропустили еще до перерыва, отличились Алексис Санчес и Андер Эррера. За "Реал" гол забил Карим Бензема. Лунину после выхода на поле удалось сохранить свои ворота сухими.

Напомним, в начале июля "Реал" приобрел Лунина за 8,5 млн евро плюс бонусы. Украинец уже провел с новыми партнерами несколько тренировок и готовится в конце месяца отправиться с командой в предсезонное турне.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новые тарифы на тепло и горячую воду в Киеве: сколько придется платить с 1 августа
сегодня, 11:25 Новые тарифы на тепло и горячую воду в Киеве: сколько придется платить с 1 августа
Яніна Ткачук
Почему оккупанты в Крыму не стали расширять режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
сегодня, 08:42 Почему оккупанты в Крыму не стали расширять режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
Злой Одессит
Нужно ли Германии ядерное оружие и как это повлияет на мир?
31 июля, 22:02 Нужно ли Германии ядерное оружие и как это повлияет на мир?
Борис Немировський
Лучшие смартфоны июля – рейтинг Техно 24
31 июля, 21:00 Лучшие смартфоны июля – рейтинг Техно 24
Статистика смертности в ДТП: Украина среди лидеров в Европе
31 июля, 20:02 Статистика смертности в ДТП: Украина среди лидеров в Европе
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Фоньини стал первым финалистом теннисного турнира в Гамбурге
 20 июля 2013 , 17:39
Свитолина будет бороться с Костюк в третьем раунде Australian Open
 17 января , 04:56
Фоззи жестко раскритиковал Ракицкого за нежелание петь гимн
 15 ноября 2014 , 20:05
Ярмоленко отправляют в Ливерпуль
 17 августа 2015 , 13:19
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук