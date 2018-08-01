Лунин удачно дебютировал за "Реал", сохранив ворота сухими
Украинский вратарь Андрей Лунин дебютировал за "Реал" в товарищеском поединке против "Манчестер Юнайтед" (1:2).
Украинец заменил в перерыве Кике Касилью и не пропустил мячей в дебютном для себя матче.
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Оба мяча "сливочные" пропустили еще до перерыва, отличились Алексис Санчес и Андер Эррера. За "Реал" гол забил Карим Бензема. Лунину после выхода на поле удалось сохранить свои ворота сухими.
Напомним, в начале июля "Реал" приобрел Лунина за 8,5 млн евро плюс бонусы. Украинец уже провел с новыми партнерами несколько тренировок и готовится в конце месяца отправиться с командой в предсезонное турне.
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Источник: 24 Канал
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