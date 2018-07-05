Луниным интересовались "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", – гендиректор "Зари"

Украинский вратарь Андрей Лунин, который недавно перебрался в мадридский "Реал", имел возможность стать игроком и других европейских футбольных грандов.

По словам генерального директора луганской "Зари" Сергея Рафаилова, с клубом на связь по поводу трансфера Лунина выходили такие клубы, как "Реал Сосьедад", "Наполи", "Ляйпциг", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити". Об этом он рассказал официальному сайту клуба.

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"По обоюдной договоренности с "Реалом", даже скажу больше – по просьбе испанского клуба сумма трансфера разглашаться не будет", – заявил Рафаилов.

По сообщению СМИ, испанский клуб заплатил за вратаря 9 миллионов евро. Еще 4 миллиона евро луганский клуб может получить в виде в виде бонусов.