Как лунное затмение повлияет на здоровье и самочувствие
Лунное затмение произойдет 27 июля 2018 года, которое будет самым длинным полным затмением 21-го века. Такое редкое и мистическое явление, увы, имеет опасное влияние на здоровье.
Лунное затмение имеет особенно негативное воздействие на здоровье и самочувствие мужчин – они испытывают психологический дискомфорт, передает Maximum.
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Из-за того, что небесное явление приходится на полнолуние – стоит следить за своими эмоциями. Не стоит сердиться на кого-то и жаловаться на жизнь. Специалисты также рекомендуют отказаться принимать важные решения в этот день.
Также лунное затмение может спровоцировать бессонницу, которая влечет ряд других проблем и неурядиц – плохое самочувствие, нестабильное эмоциональное состояние, низкую производительность и тому подобное.
Также может появиться ощущение слабости, апатии, перепадов артериального давления, панических атак.
Лунное затмение 27 июля может негативно повлиять на здоровье
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Специалисты не рекомендуют в период лунного затмения делать такие вещи:
- выяснять отношения;
- смотреть на затмение;
- находиться на улице;
- проводить хирургические или финансовые операции;
- управлять транспортом;
- путешествовать.
В период лунного затмения стоит:
- быть спокойными и уравновешенными;
- не переутомляться и не увлекаться диетами;
- не кушать за 3 часа до и после затмения;
- принимать контрастный душ и следить за самочувствием;
- читать позитивные книжки;
- своевременно обратитесь к медикам, если плохо себя чувствуете;
В период лунного затмения избегайте больших толп
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