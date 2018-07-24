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Как лунное затмение повлияет на здоровье и самочувствие

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Лунное затмение 27 июля 2018 года: влияние на здоровье
Лунное затмение 27 июля 2018 года: влияние на здоровье / unsplash.com

Лунное затмение произойдет 27 июля 2018 года, которое будет самым длинным полным затмением 21-го века. Такое редкое и мистическое явление, увы, имеет опасное влияние на здоровье.

Лунное затмение имеет особенно негативное воздействие на здоровье и самочувствие мужчин – они испытывают психологический дискомфорт, передает Maximum.

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Из-за того, что небесное явление приходится на полнолуние – стоит следить за своими эмоциями. Не стоит сердиться на кого-то и жаловаться на жизнь. Специалисты также рекомендуют отказаться принимать важные решения в этот день.

Также лунное затмение может спровоцировать бессонницу, которая влечет ряд других проблем и неурядиц – плохое самочувствие, нестабильное эмоциональное состояние, низкую производительность и тому подобное.

Также может появиться ощущение слабости, апатии, перепадов артериального давления, панических атак.

Місячне затемнення 27 липня 2018 року: вплив на здоров'я
Лунное затмение 27 июля может негативно повлиять на здоровье

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Специалисты не рекомендуют в период лунного затмения делать такие вещи:
- выяснять отношения;
- смотреть на затмение;
- находиться на улице;
- проводить хирургические или финансовые операции;
- управлять транспортом;
- путешествовать.

В период лунного затмения стоит:
- быть спокойными и уравновешенными;
- не переутомляться и не увлекаться диетами;
- не кушать за 3 часа до и после затмения;
- принимать контрастный душ и следить за самочувствием;
- читать позитивные книжки;
- своевременно обратитесь к медикам, если плохо себя чувствуете;

У період місячного затемнення уникайте великих натовпів
В период лунного затмения избегайте больших толп

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Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Психология LifeStyle Здоровая жизнь Луна
Источник: 24 Канал
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