Как лунное затмение повлияет на здоровье и самочувствие

Лунное затмение произойдет 27 июля 2018 года, которое будет самым длинным полным затмением 21-го века. Такое редкое и мистическое явление, увы, имеет опасное влияние на здоровье.

Лунное затмение имеет особенно негативное воздействие на здоровье и самочувствие мужчин – они испытывают психологический дискомфорт, передает Maximum.

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Из-за того, что небесное явление приходится на полнолуние – стоит следить за своими эмоциями. Не стоит сердиться на кого-то и жаловаться на жизнь. Специалисты также рекомендуют отказаться принимать важные решения в этот день.

Также лунное затмение может спровоцировать бессонницу, которая влечет ряд других проблем и неурядиц – плохое самочувствие, нестабильное эмоциональное состояние, низкую производительность и тому подобное.

Также может появиться ощущение слабости, апатии, перепадов артериального давления, панических атак.



Лунное затмение 27 июля может негативно повлиять на здоровье

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Специалисты не рекомендуют в период лунного затмения делать такие вещи:

- выяснять отношения;

- смотреть на затмение;

- находиться на улице;

- проводить хирургические или финансовые операции;

- управлять транспортом;

- путешествовать.

В период лунного затмения стоит:

- быть спокойными и уравновешенными;

- не переутомляться и не увлекаться диетами;

- не кушать за 3 часа до и после затмения;

- принимать контрастный душ и следить за самочувствием;

- читать позитивные книжки;

- своевременно обратитесь к медикам, если плохо себя чувствуете;



В период лунного затмения избегайте больших толп

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