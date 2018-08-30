Лунный календарь на сентябрь 2018
Лунный календарь на сентябрь 2018 года создан на основе специальных вычислений, учитывая положение Луны в каждый конкретный период времени. Таким образом можно эффективно определять лунные фазы, и учесть когда спутник Земли будет иметь влияние на самочувствие человека.
|1 сентября
|Убывающая Луна
|21, 22 лунный день
|2 сентября
|Убывающая Луна
|22, 23 лунный день
|3 сентября
|Третья четверть
|23, 24 лунный день
|4 сентября
|Убывающая Луна
|24, 25 лунный день
|5 сентября
|Убывающая Луна
|25 лунный день
|6 сентября
|Убывающая Луна
|25, 26 лунный день
|7 сентября
|Убывающая Луна
|26, 27 лунный день
|8 сентября
|Убывающая Луна
|27, 28 лунный день
|9 сентября
|Новолуние
|28, 29, 1 лунный день
|10 сентября
|Растущая Луна
|1, 2 лунный день
|11 сентября
|Растущая Луна
|2, 3 лунный день
|12 сентября
|Растущая Луна
|3, 4 лунный день
|13 сентября
|Растущая Луна
|4, 5 лунный день
|14 сентября
|Растущая Луна
|5, 6 лунный день
|15 сентября
|Растущая Луна
|6, 7 лунный день
|16 сентября
|Растущая Луна
|7, 8 лунный день
|17 сентября
|Первая четверть
|8, 9 лунный день
|18 сентября
|Растущая Луна
|9, 10 лунный день
|19 сентября
|Растущая Луна
|10, 11 лунный день
|20 сентября
|Растущая Луна
|11, 12 лунный день
|21 сентября
|Растущая Луна
|12, 13 лунный день
|22 сентября
|Растущая Луна
|13, 14 лунный день
|23 сентября
|Растущая Луна
|14, 15 лунный день
|24 сентября
|Растущая Луна
|15, 16 лунный день
|25 сентября
|Полнолуние
|16, 17 лунный день
|26 сентября
|Убывающая Луна
|17, 18 лунный день
|27 сентября
|Убывающая Луна
|18, 19 лунный день
|28 сентября
|Убывающая Луна
|19, 20 лунный день
|29 сентября
|Убывающая Луна
|20, 21 лунный день
|30 сентября
|Убывающая Луна
|21, 22 лунный день
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Влияние Луны
Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны являются периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Это негативные дни для человека.
Лунный месяц состоит из 29-30 лунных суток, в зависимости от продолжительности первого дня и близости Луны к горизонту во время новолуния. Лунные сутки не всегда равны друг другу по времени. Дело в том, что законченный лунный цикл составляет около 29,5 солнечных дней, за это время Луна проходит 4 фазы или четверти.
Обычный лунный день продолжается от восхода луны до следующего ее восхода. Лунный день длиннее солнечного, и восход Луны на следующий день происходит всегда позже, чем в предыдущий день. Восход Луны бывает не только в ночное время, а среди дня – часто такой месяц можно увидеть невооруженным глазом.
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