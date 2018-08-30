Лунный календарь на сентябрь 2018 года создан на основе специальных вычислений, учитывая положение Луны в каждый конкретный период времени. Таким образом можно эффективно определять лунные фазы, и учесть когда спутник Земли будет иметь влияние на самочувствие человека.

Лунный календарь на сентябрь 1 сентября Убывающая Луна 21, 22 лунный день 2 сентября Убывающая Луна 22, 23 лунный день 3 сентября Третья четверть 23, 24 лунный день 4 сентября Убывающая Луна 24, 25 лунный день 5 сентября Убывающая Луна 25 лунный день 6 сентября Убывающая Луна 25, 26 лунный день 7 сентября Убывающая Луна 26, 27 лунный день 8 сентября Убывающая Луна 27, 28 лунный день 9 сентября Новолуние 28, 29, 1 лунный день 10 сентября Растущая Луна 1, 2 лунный день 11 сентября Растущая Луна 2, 3 лунный день 12 сентября Растущая Луна 3, 4 лунный день 13 сентября Растущая Луна 4, 5 лунный день 14 сентября Растущая Луна 5, 6 лунный день 15 сентября Растущая Луна 6, 7 лунный день 16 сентября Растущая Луна 7, 8 лунный день 17 сентября Первая четверть 8, 9 лунный день 18 сентября Растущая Луна 9, 10 лунный день 19 сентября Растущая Луна 10, 11 лунный день 20 сентября Растущая Луна 11, 12 лунный день 21 сентября Растущая Луна 12, 13 лунный день 22 сентября Растущая Луна 13, 14 лунный день 23 сентября Растущая Луна 14, 15 лунный день 24 сентября Растущая Луна 15, 16 лунный день 25 сентября Полнолуние 16, 17 лунный день 26 сентября Убывающая Луна 17, 18 лунный день 27 сентября Убывающая Луна 18, 19 лунный день 28 сентября Убывающая Луна 19, 20 лунный день 29 сентября Убывающая Луна 20, 21 лунный день 30 сентября Убывающая Луна 21, 22 лунный день

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Влияние Луны

Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны являются периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Это негативные дни для человека.

Лунный месяц состоит из 29-30 лунных суток, в зависимости от продолжительности первого дня и близости Луны к горизонту во время новолуния. Лунные сутки не всегда равны друг другу по времени. Дело в том, что законченный лунный цикл составляет около 29,5 солнечных дней, за это время Луна проходит 4 фазы или четверти.

Обычный лунный день продолжается от восхода луны до следующего ее восхода. Лунный день длиннее солнечного, и восход Луны на следующий день происходит всегда позже, чем в предыдущий день. Восход Луны бывает не только в ночное время, а среди дня – часто такой месяц можно увидеть невооруженным глазом.

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