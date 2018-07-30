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Лунный календарь стрижек на август 2018: важные советы

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Лунный календарь стрижек на август 2018
Лунный календарь стрижек на август 2018 / 24 канал

Благодаря лунному календарю стрижек можно очень легко определить благоприятный день для той или иной процедуры с волосами. Календарь стрижек советует, какой день лучше выбрать, чтобы посетить парикмахера. Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, чтобы достичь успеха и избежать проблем и неурядиц.

От того, как будут проходить ваши дни, зависит время и период стрижки. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, что стоит ожидать в будущем и как предотвратить опасности.

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По лунному календарю на август 2018 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности:

Новолуние – 11 августа 2018 года в 12 часов 57 минут 37 секунд.
Полнолуние – 26 августа 2018 года в 14 часов 56 минут 12 секунд.
Растущий месяц – с 12 по 25 августа 2018 года.
Убывающая луна – с 1 по 10 августа и с 27 по 31 августа 2018 года.

1 августа (среда) – неблагополучное время для стрижки волос. Волосы в этот день непослушные, поэтому парикмахеру трудно будет достичь желаемого эффекта в создании прически. Стрижка в этот день приведет к образованию перхоти.

2 августа (четверг) – очень неудачное время для смены имиджа. Волосы станут очень поврежденными, ломкими и тонкими, к тому же их будет трудно восстановить.

3 августа (пятница) – нейтральное время для стрижки волос, однако благополучный день для укрепления кожи головы с помощью лечебных лосьонов, масок и массажа.

4 августа (суббота) – любые манипуляции с волосами в этот день завершатся благополучно. Окрашивание и стрижка помогут привлечь счастье.

Місячний календар стрижок на серпень 2018 – коли стригти волосся

Лунный календарь стрижек на август 2018 – когда стричь волосы

5 августа (воскресенье) – превосходный день для стрижки волос, который привлечет материальное благополучие.

6 августа (понедельник) – неблагополучное время для стрижки волос. Через некоторое время они станут ломкими, тонкими и начнут выпадать.

7 августа (вторник) – день не способствует ни стрижке, ни покраске, поскольку процедуры с волосами могут привлечь в вашу жизнь недоброжелателей.

8 августа (среда) – в этот день следует воздержаться от стрижки, так как есть вероятность привлечь в свою жизнь болезнь.

9 августа (четверг) – неблагополучный день для стрижки волос. Если подстричься в этот день, волосы будут непослушными и ломкими, прическе не получится придать желаемый вид.

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10 августа (пятница) – хороший день для процедур с волосами, а также для изменения имиджа.

11 августа (суббота) – удачное время для стрижки волос. Даже если подстричь только кончики, волосы станут сильными и крепкими. Расти они будут медленно, однако будут густыми и здоровыми.

12 августа (воскресенье) – рекомендовано в этот день отказаться от похода к парикмахеру.

Сприятливі дні для стрижки волосся: 3, 5, 6, 7, 8 червня та інші дати

Благоприятные дни для стрижки волос: 5, 10, 11, 13, 19 августа и другие даты

13 августа (понедельник) – чрезвычайно удачное время для стрижки волос. Волосы подстриженные в это время станут здоровее и крепче, а также будут подвержены быстрому восстановлению и росту. При окраске волос цвет будет насыщенным и не будет смываться

14 августа (вторник) – идеальный день для стрижки волос, ведь они надолго останутся красивыми и будут держать форму. Чтобы волосы были сильными и здоровыми, стоит сделать укрепляющую маску для волос.

15 августа (среда) – стрижка в этот день принесет несчастье.

16 августа (четверг) – в этот день стоит подождать со стрижкой, ведь есть вероятность заболеть.

17 августа (пятница) – неблагоприятный день для любых процедур. Он несет с собой упущенные возможности на новые начинания и дела.

18 августа (суббота) – нейтральный день для стрижки волос, однако расти они будут быстро.

19 августа (воскресенье) – если подстричься в этот день, ваша жизнь вдруг наполнится приятными событиями.

20 августа (понедельник) – идеальный день для улучшения внешности за счет любых манипуляций с волосами.

Стрижки у червні 2018 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем

Стрижки в августе 2018 года: состояние волос зависит от стрижки по лунному календарю

21 августа (вторник) – категорически запрещается стричь волосы, ведь можно получить множество неприятностей.

22 августа (среда) – стрижка в этот день, вероятно, привлечет конфликты с близкими и коллегами.

23 августа (четверг) – противопоказано стричь волосы, чтобы не нарушить гармонию в жизни.

24 августа (пятница) – нежелательно в этот день посещать парикмахерскую, чтобы не привлечь необоснованный страх.

25 августа (суббота) – отличный день, чтобы кардинально изменить имидж. Стрижка подарит богатство и удачу.

26 августа (воскресенье) – неблагополучный период для стрижки. Есть вероятность появления перхоти. Волосы могут стать ломкими и непослушными.

27 августа (понедельник) – если подстричь волосы в этот день, повысится чувствительность к аллергии, вырастет угроза грибкового заболевания.

28 августа (вторник) – стрижка в этот день привлечет яркие моменты счастья.

29 августа (среда) – неблагоприятный день для процедур с волосами.

30 августа (четверг) – особый день для окрашивания и стрижки волос, ведь именно в этот день ваши вдохновение и успех пойдут в гору.

31 августа (пятница) – идеальное время для стрижки волос.

Теги: Новости Украины LifeStyle Красота
Источник: 24 канал
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