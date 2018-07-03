Лунный календарь стрижек на июль 2018: интересные советы

Лунный кадендар стрижек советует выбрать благоприятный день для той или иной процедуры с волосами. Календарь стрижек советует, какой день лучше выбрать, чтобы посетить парикмахерскую. Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, чтобы достичь успеха и избежать неурядиц и проблем.

Время и период стрижки зависит от того, как будут проходить ваши дни. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, как помешать опасности и чего стоит ожидать в будущем.

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По лунному календарю на июль 2018 циклическая смена фаз луны будет проходить в следующей последовательности:

Новолуние – 13 июля в 5:00 47 минут.

Полнолуние – 27 июля в 23 часа 20 минут.

Растущая луна с 14 по 26 июля 2018 года.

Убывающая луна с 1 по 12 июля, а также с 28 по 31 июля 2018 года.

Учитывая особенность влияния месяца на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 июля (воскресенье) – в этот день следует избежать стрижки, может начаться мигрень или ломота в суставах и костях. Также волосы будут расти медленнее.

2 июля (понедельник) – изменение имиджа привлечет в вашу жизнь больше оптимизма.

3 июля (вторник) – волосы в этот день будут непослушными, поэтому стоит подождать со стрижкой.

4 июля (среда) – стрижка поможет решить финансовые проблемы и наладить самочувствие.

5 июля (четверг) – если в этот день посетить парикмахера, то улучшится внешний вид и увеличится респектабельность. Однако не рекомендуется стричься очень коротко, ведь во время ниспадающего месяца, волосы после стрижки растут медленнее.



Лунный календарь стрижек на июль 2018 – когда стричь волосы



6 июля (пятница) – чтобы не привлечь в свою жизнь проблемы, категорически запрещается стричься.

7 июля (суббота) – стричь волосы нежелательно, ведь они будут непослушными и ломкими.

8 июля (воскресенье) – не стоит стричь волосы в этот день, ведь впоследствии возможны конфликты с окружающими людьми.

9 июля (понедельник) – в этот день стоит отложить стрижку, она может привести к травмам и депрессиям.

10 июля (вторник) – стрижка привлечет успех в глазах близких людей и коллег. Она будет способствовать усилению личного обаяния.

11 июля (среда) – если подстричь волосы в этот день, то, вероятно, снизится ваша активность и энергичность.

12 июля (четверг) – очень благоприятный день для того, чтобы посетить парикмахера. В этот день стрижка привлечет уверенность в себе и счастье. Короткая стрижка предсказывает изменения в жизни со следующего месяца.

13 июля (пятница) – этот день нейтральный для смены имиджа, ведь не несет собой ни дурного влияния, ни хорошего.

14 июля (суббота) – необычный день для улучшения здоровья. Стрижка нормализует пищеварительную систему, а также улучшит мозговое кровообращение. Также именно с этого дня волосы начнут быстро расти.

15 июля (воскресенье) – после стрижки в вашу жизнь будут "приходить" деньги и положительные эмоции.



Благоприятные дни для стрижки волос: 4, 5, 10, 11 июля и другие даты

16 июля (понедельник) – стрижка плоха тем, что помешает осуществить задуманное.

17 июля (вторник) – изменение прически будет способствовать привлечению счастья, а также даст импульс к творческой самореализации.

18 июля (среда) – если в жизни проблемы с финансами, то стрижка принесет деньги и избавит от вирусных инфекций и простуд.

19 июля (четверг) – стрижка обострит сексуальность и интуицию.

20 июля (пятница) – чтобы не привлечь в свою жизнь проблемы, стоит отложить поход к парикмахеру на будущее.

21 июля (суббота) – в этот день стоит подстричься, чтобы не заболеть и сохранить свое самочувствие.



Стрижки в июле 2018: состояние волос зависит от стрижки по лунному календарю

22 июля (воскресенье) – если этот день посетить парикмахера, стрижка плохо повлияет на цвет волос.

23 июля (понедельник) – стрижка убережет от неприятностей и сохранит хорошее настроение.

24 июля (вторник) – особый день для привлечения богатства в жизни.

25 июля (среда) – изменение прически поможет в решении проблем и улучшит интуицию.

26 июля (четверг) – лучше воздержаться от посещений парикмахера, ведь стрижка может привести к страхам, которых не было раньше.

27 июля (пятница) – если в этот день подстричься, то в будущем могут возникнуть проблемы со здоровьем.

28 июля (суббота) – стоит отказаться от стрижки, ведь она впоследствии может повлиять на повреждения сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

29 июля (воскресенье) – стрижка в этот день пойдет на пользу, если не запланированы значительные изменения.

30 июля (понедельник) – важно подстричься для того, чтобы оздоровить дыхательную систему и усилить свою харизму. С этого дня к вам придет большой успех.

31 июля (вторник) – чтобы избежать неприятностей со здоровьем, следует воздержаться от смены имиджа.