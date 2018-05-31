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Лунный календарь стрижек на июнь 2018: важные советы

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Лунный календарь стрижек на июнь 2018
Лунный календарь стрижек на июнь 2018 / 24 Канал

Благодаря лунному календарю стрижек можно очень легко определить благоприятный день для той или иной процедуры с волосами. Календарь стрижек советует, какой день лучше выбрать, чтобы посетить парикмахера. Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, чтобы достичь успеха и избежать проблем и неурядиц.

От того, как будут проходить ваши дни, зависит время и период стрижки. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, что стоит ожидать в будущем и как помешать опасности.

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По лунному календарю на июнь 2018 года циклическая смена фаз луны будет проходить в следующей последовательности:

Новолуние – 13 июня в 22:43 часов.
Полнолуние – 28 июня в 7:53 часов.
Растущая луна – с 14 по 27 июня 2018 года.
Убывающая луна – с 1 по 12 июня и с 29 по 30 июня 2018 года.

С учетом особенностей влияния месяца на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 июня (пятница) – если сделать стрижку в этот день, могут возникнуть проблемы и заболевания, ослабнет психическое здоровье, возникнут несчастья и ошибки в личной жизни.

2 июня (суббота) – стрижка может привести к краже, вероятно, что заболеют домашние животные, которые примут на себя опасность, которая надвинется на хозяина.

3 июня (воскресенье) – в этот день стоит посетить парикмахера, ведь стрижка продлит жизнь.

4 июня (понедельник) – от стрижки в этот день может возникнуть депрессия, возникнут новые проблемы и плохие привычки.

Стрижка

Лунный календарь стрижек на июнь 2018 – когда стричь волосы

5 июня (вторник) – стрижка в этот день принесет благополучие и красоту.

6 июня (среда) – в этот день стрижка может привлечь приобретение собственности, однако, можно набрать лишний вес.

7 июня (четверг) – стрижка улучшит благосостояние и предоставит лицу хороший цвет.

8 июня (пятница) – чтобы быть здоровым, в этот день стоит воздержаться от парикмахерских, ведь стрижка может привлечь простуду, а также тягу к алкоголю.

9 июня (суббота) – если сделать стрижку в этот день, возможно ухудшение зрения или его воспаление, а также потеряется контроль над страстями.

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10 июня (воскресенье) – стрижка в этот день придаст волосам силу и энергию, а внешний вид кардинально изменится.

11 июня (понедельник) – стрижка в этот день привлечет большое счастье и радость.

12 июня (вторник) – если сделать стрижку в этот день, в жизнь придут беззаботные дни, хорошее настроение и внимание от окружающих людей.

стрижка

Благоприятные дни для стрижки волос: 3, 5, 6, 7, 8 июня и другие даты

13 июня (среда) – благоприятный день для стрижки: вы будете нравиться людям и возрастет привлекательность.

14 июня (четверг) – рекомендуется воздержаться от стрижки, ведь она приведет к сокращению жизни.

15 июня (пятница) – стрижка в этот день будет привлекать обсуждения за спиной и ссоры с близкими людьми.

16 июня (суббота) – стрижка в этот день приведет к вреду организму.

17 июня (воскресенье) – в этот день стрижка неблагоприятна тем, что приведет к заболеванию полости рта и может вызвать болезнь горла. Стрижка приведет к страху потери близких, тоске и общего дискомфорту.

18 июня (понедельник) – стрижка принесет в жизнь богатство и увеличение собственности.

19 июня (вторник) – от стрижки в этот день появится болезненный вид, а также появится простуда или ухудшится обоняние.

20 июня (среда) – стрижка в этот день ухудшит состояние здоровья, привлечет ссоры с руководством и любимым человеком.

стрижка

Календарь стрижек на июнь 2018: состояние волос зависит от стрижки по лунному календарю

21 июня (четверг) – стрижка сделает вашу жизнь в глазах других достойной, притянется долголетие и хорошее здоровье.

22 июня (пятница) – стричься в этот день не желательно, ведь можно притянуть заболевания.

23 июня (суббота) – не стоит посещать парикмахера в этот день, ведь это ухудшит ваше здоровье.

24 июня (воскресенье) – стрижка в этот день улучшит интуицию и остроту чувств.

25 июня (понедельник) – в этот день стричься нельзя, ведь повысится угроза жизни и приобщатся несчастья.

26 июня (вторник) – стрижка в этот день принесет пользу, счастье и красивый внешний вид.

27 июня (среда) – желательно в этот день пойти к парикмахеру, потому что стрижка в этот день улучшит вашу деятельность, увеличит собственность, приверженность руководства и приведет к улучшению вашей деятельности.

28 июня (четверг) – стоит воздержаться от стрижки, ведь это приведет к нарушению психики, головной боли, повышению давления и появлению страха перед любыми вещами.

29 июня (пятница) – лучше воздержаться от стрижки, ведь она привлечет измену, в результате чего ухудшится состояние здоровья.

30 июня (суббота) – в результате стрижки появятся препятствия в делах, пострадает психика, появится вероятность получить травмы в будущем.

Теги: Новости Украины LifeStyle Красота
Источник: 24 Канал
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