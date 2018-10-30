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      Лунный календарь стрижек на ноябрь 2018: действенные советы

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      Лунный календарь стрижек на ноябрь 2018
      Лунный календарь стрижек на ноябрь 2018 / 24 канал

      Очень легко определить благоприятный день для той или иной процедуры с волосами можно благодаря лунному календарю стрижек. Прежде чем посетить парикмахера, календарь стрижек советует, какой именно день лучше выбрать. Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, чтобы преуспеть и избежать проблем и невзгод.

      Время и период стрижки зависит от того, как будут проходить ваши дни. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, как помешать опасности и что стоит ожидать в будущем.

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      По лунному календарю на ноябрь 2018 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности:
      Полнолуние – 23 ноября в 08 часов 39 минут.
      Растущая Луна с 8 по 22 ноября 2018.
      Убывающая луна с 1 по 6, с 24 по 30 ноября 2018.

      1 ноября (четверг) – стрижку не стоит делать в этот день, ведь она ставит под угрозу физическое и психическое здоровье.

      2 ноября (пятница) – превосходный день для стрижки, волосы будут расти медленнее, однако будут здоровее.

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      3 ноября(суббота) – стрижку желательно отложить, ведь она может привести к депрессиям и травмам.

      4 ноября (воскресенье) – удачный период для стрижки, прическа долго будет сохранять форму, а волосы станут крепче и здоровее.

      5 ноября (понедельник) – нейтральный день для смены имиджа, однако от похода к парикмахеру лучше отказаться.

      стрижка листопад 2018
      Лунный календарь стрижек на ноябрь 2018 – когда стричь волосы

      6 ноября (вторник) – замечательное время для смены прически и цвета волос.

      7 ноября (среда) – чтобы настроить волосы на энергетическую работу, спланировать смену имиджа лучше в конце лунных суток, после 16:00 часов.

      8 ноября (четверг) – нейтральный день для стрижки, но от окрашивания и завивки лучше воздержаться.

      9 ноября (пятница) – чрезвычайно благоприятное время для стрижки. Смена имиджа обеспечит приток денег и положительных эмоций.

      10 ноября (суббота) – удачный день для стрижки волос. После похода к парикмахеру, волосы будут расти быстрее и станут крепче.

      11 ноября (воскресенье) – если у вас есть проблемы с выпадением волос, то после стрижки, волосы станут послушным и почти не выпадать.

      12 ноября (понедельник) – стрижка поможет решить имеющиеся проблемы со здоровьем, особенно избавиться от вирусных инфекций и простуд. Смена имиджа также привлечет деньги.

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      13 ноября (вторник) – прекрасное время для укрепления корней волос и подпитки. В этот день следует делать массаж кожи головы, витаминные обертывания и маски.

      14 ноября (среда) – в этот день желательно избежать похода к парикмахеру, ведь стрижка не принесет никакого результата.

      15 ноября (четверг) – удачная возможность, чтобы изменить прическу и начать новую жизнь. После стрижки волосы будут расти быстрее и станут менее ломким.

      календар стрижок 2018
      Благоприятные дни для стрижки волос: 17, 19, 21, 24 ноября и другие даты

      16 ноября (пятница) – неблагоприятный день для любых процедур с волосами, с походом к парикмахеру лучше подождать.

      17 ноября (суббота) – если хотите ускорить рост волос – стригите его сегодня. Смена прически сохранит здоровье и защитит от обидчиков.

      18 ноября (воскресенье) – неблагоприятное время для стрижки. Волосы станут непослушными, а прическа не будет держать форму.

      19 ноября (понедельник) – стрижка улучшит интуицию и поможет решить проблемы в бизнесе.

      20 ноября (вторник) – опасный период для стрижки волос, ведь восстановить их будет очень сложно.

      21 ноября (среда) – стрижка в этот день улучшит ваше общее состояние и привлечет удачу во всех начинания.

      календар стрижок 2018Стрижки в ноябре 2018 года: состояние волос зависит от стрижки по лунному календарю

      22 ноября (четверг) - в этот день стоит воздержаться от стрижки, разрешается лишь чуточку подрезать кончики.

      23 ноября (пятница) – если вы не запланировали больших перемен, то стрижка пойдет вам на пользу. Если впереди вас ждут новые начинания, то от смены имиджа стоит воздержаться.

      24 ноября (суббота) – стрижка положительно повлияет на привлечение в вашу жизнь новой любви, или же улучшит отношения, если у вас есть вторая половинка.

      25 ноября (воскресенье) – в этот день желательно избежать любых манипуляций с волосами, чтобы не привлечь неприятностей со здоровьем.

      26 ноября (понедельник) – поход к парикмахеру лучше отложить, ведь стрижка не будет держать форму, и, вероятно, вы не получите желаемого результата.

      27 ноября (вторник) – стрижка позволит осуществить заветное, а также ускорит рост волос.

      28 ноября (среда) – благоприятный день для стрижки волос, прическа будет аккуратной, а волосы здоровыми и блестящими.

      29 ноября (четверг) – стрижка в этот день поможет наладить отношения с недоброжелателями.

      30 ноября (пятница) – если изменить прическу, то она долго будет держать форму и волосы  станут здоровее.

      Теги: Красота LifeStyle Здоровая жизнь
      Источник: 24 канал
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