Лунный календарь стрижек на сентябрь 2018: интересные советы

Благодаря лунному календарю стрижек можно очень легко определить благоприятный день для той или иной процедуры с волосами. Календарь стрижек советует, какой день лучше выбрать, чтобы посетить парикмахера. Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, чтобы достичь успеха и избежать проблем и неурядиц.

Время и период стрижки зависит от того, как будут проходить ваши дни. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, как помешать опасности и что стоит ожидать в будущем.

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По лунному календарю на сентябрь 2018 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности:

Полнолуние – 25 сентября в 05 часов 52 минуты.

Растущая луна – с 10 по 24 сентября 2018.

Убывающая луна – с 1 по 8, с 26 по 30 сентября 2018.

С учетом особенностей влияния луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 сентября (суббота) – стрижка в этот день принесет благополучие.

2 сентября (воскресенье) – день благоприятный для любых манипуляций с волосами. Однако стоит стричь волосы до обеда. Таким образом в жизни приобщится красота и здоровье.

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3 сентября (понедельник) – день результативной смены имиджа.

4 сентября (вторник) – идеальное время для стрижки волос и изменения прически.

5 сентября (среда) – не лучший день для любых манипуляций с волосами. Стрижку стоит перенести на следующий раз.



Лунный календарь стрижек на сентябрь 2018 – когда стричь волосы

6 сентября (четверг) – стрижка в этот день приведет к тому, что о вас меньше будет беспокоиться близкий человек.

7 сентября (пятница) – нейтральный день для стрижки. Смена имиджа в этот день не повлияет ни на карьеру, ни на здоровье.

8 сентября (суббота) – стрижка волос в этот день принесет вам счастье, а также привлечет красоту и здоровье. Окрашивание волос принесет в жизни успех.

9 сентября (воскресенье) – стрижка в этот день выйдет идеальной и непременно поднимет настроение.



Благоприятные дни для стрижки волос: 11, 15, 17, 18 сентября и другие даты

10 сентября (понедельник) – наиболее популярный день для манипуляций с волосами. После стрижки волосы начнут скоро расти.

11 сентября (вторник) – визит к парикмахеру положительно повлияет на состояние вашего здоровья. Особая польза будет от стрижки горячими ножницами.

12 сентября (среда) – в этот день можно подстричь кончики, подровнять волосы, однако кардинальных изменений делать не рекомендуется.

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13 сентября (четверг) – стрижка в этот день может привести к разочарованию.

14 сентября (пятница) – не благополучный день для стрижек с утра, после 12:00 можно осуществлять любые манипуляции.

15 сентября (суббота) – удачный день для классических стрижек. С волосами можно экспериментировать как заблагорассудится. В любом случае стрижка будет иметь положительный результат.

16 сентября (воскресенье) – поход к парикмахеру лучше назначить после 12:00 часов. Новая стрижка или окрашивание волос сделают сексуальнее, увеличится энергия и уверенность.

17 сентября (понедельник) – в этот день разрешается любая манипуляция с волосами.

18 сентября (вторник) – благополучный период для оздоровления волос, стрижка и окрашивание волос будут иметь отличный результат. Прическа на долго сохранит форму и цвет.

19 сентября (среда) – сегодняшний день хороший для стрижки и окрашивания волос.

20 сентября (четверг) – стрижка в этот день будет полезной, принесет уверенность, а покраска в эпатажный цвет принесет деньги.

21 сентября (пятница) – смена имиджа после 12 часов улучшит финансовое положение, принесет успех в карьерном плане.



Стрижки в сентябре 2018 года: состояние волос зависит от стрижки по лунному календарю

22 сентября (суббота) – волосы в этот день стричь не рекомендуется.

23 сентября (воскресенье) – очень неудачное время для стрижки длинных волос, после этого в течение двух недель могут быть проблемы со здоровьем.

24 сентября (понедельник) – день не способствует ни стрижке, ни покраске.

25 сентября (вторник) – в этот день лучше воздержаться от стрижки волос.

26 сентября (среда) – не рекомендуется менять длину волос.

27 сентября (четверг) – оптимальный день для любых манипуляций с волосами.

28 сентября (пятница) – удачный день для смены имиджа. Стрижка придаст сил и улучшит твое здоровье.

29 сентября (суббота) – стрижка приведет к хорошим переменам в будущем.

30 сентября (воскресенье) – волосы после стрижки будут расти очень медленно.