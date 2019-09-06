Лупят по селу, – оккупант усилил огонь из жилых кварталов на окраинах Горловки

На Донбассе боевики не прекращают использовать запрещенный минскими соглашениями калибр и продолжают прятаться за спины мирных людей.

На окраинах оккупированной Горловки редко сохраняется тишина.

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Провокации из гранатометов или пулеметов военные уже не считают. Потому что кроме таких ежедневных обстрелов из легкого вооружения, теперь в ход пошла артиллерия – коварно и на рассвете.

Из тяжелого вооружения, которое запрещено минскими соглашениями, и вообще должно быть отведено, противник бьет последние несколько дней. Российские наемники прячутся за спинами гражданского населения, ведут огонь из жилых кварталов оккупированной Горловки и пытаются таки попасть.

По словам военного Сергея, недалеко есть жилые дома, откуда и работают боевики.

Падает возле позиций, по селу самому лупят,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ Геннадий.



Оккупант скрывается за спинами гражданских

Все, что остается военным – прятаться в укрытие и ждать завершения минометных атак.

Нет такой команды, не берет никто на себя стрельбу, ведь там мирное население,

– отметил военнослужащий Михаил.



Боевики стреляют по мирным жителям