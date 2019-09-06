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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Лупят по селу, – оккупант усилил огонь из жилых кварталов на окраинах Горловки

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      На Донбассе боевики не прекращают использовать запрещенный минскими соглашениями калибр и продолжают прятаться за спины мирных людей.

      На окраинах оккупированной Горловки редко сохраняется тишина.

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      Провокации из гранатометов или пулеметов военные уже не считают. Потому что кроме таких ежедневных обстрелов из легкого вооружения, теперь в ход пошла артиллерия – коварно и на рассвете.

      Из тяжелого вооружения, которое запрещено минскими соглашениями, и вообще должно быть отведено, противник бьет последние несколько дней. Российские наемники прячутся за спинами гражданского населения, ведут огонь из жилых кварталов оккупированной Горловки и пытаются таки попасть.

      По словам военного Сергея, недалеко есть жилые дома, откуда и работают боевики.

      Падает возле позиций, по селу самому лупят,
      – подчеркнул военнослужащий ВСУ Геннадий.


      Оккупант скрывается за спинами гражданских

      Все, что остается военным – прятаться в укрытие и ждать завершения минометных атак.

      Нет такой команды, не берет никто на себя стрельбу, ведь там мирное население,
      – отметил военнослужащий Михаил.

      війна на донбасі
      Боевики стреляют по мирным жителям

       

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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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