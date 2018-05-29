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Виталий Кулик

Луценко в Нью-Йорке – миссия выполнима?

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Луценко
Луценко / 112

Генпрокурор Украины Юрий Луценко принял участие в дебатах высокого уровня Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке по случаю 15-й годовщины принятия конвенции ООН о борьбе с коррупцией.

Луценко говорил о создании новой системы борьбы с коррупцией в Украине, куда входят НАБУ, САП НАЗК и пр, открытые базы владельцев украинских компаний и электронные декларации, начало судебной реформы, конфискация активов бывшего президента Виктора Януковича и его окружения. По словам Генпрокурора, "это всего лишь начало. Мы призываем к продолжению совместных усилий мирового сообщества по противодействию коррупции и осуждаем Россию, которая не только прячет главных коррупционеров Украины, но и финансирует терроризм и войны".

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Однако, кроме "обязательной программы" в ООН Юрий Луценко имел еще несколько миссий в США, которые были важны для Киева.

Во-первых, Луценко дал альтернативную картину усилий Украины в деле преодоления коррупции в нашей стране. Естественно, его позиция обуславливается "защитой мундира", однако, Юрию Витальевичу удалось несколько снизить негативное восприятие Украины. Не секрет, что наши профессиональные борцы с коррупцией из числа грантовых активистов и большинство политиков сформировали на Западе образ нынешней украинской власти в негативном ключе.

Неэффективная антикоррупционная политика стала главным обвинением Порошенко и его команды. Большинство американских экспертов по Украине некритично относятся к информации, которая идет от украинского антикоррупционного общественного сообщества. Поэтому миссия Луценко заключалась в презентации альтернативного взгляда.

По словам моего знакомого эксперта по постсоветскому пространству, который наблюдал за ходом конференции в ООН, украинский Генпрокурор не только не стал "мальчиком для битья" в Нью-Йорке, но и смог говорить на равных даже с главой антикоррупционного ведомства Румынии Лаурой Ковеши. Естественно, это не сняло с ГПУ подозрений и на Западе больше не будут говорить о саботаже реформ официальным Киевом, но явно подыграет украинской власти в будущем электоральном сезоне.

Во-вторых, Луценко имел возможность провести консультации с представителями правоохранительных ведомств США по вопросам возвращения активов. Некоторые украинские "криминальные беженцы", воспользовавшись снижением санкционных механизмов против бывших деятелей режима Януковича, начали искать пути "оседания" в США. Кроме того, Вашингтон выступает партнером Украины в выявлении самих украденных активов. Вопрос в том, что американцы не спешат эти деньги Киеву отдавать.

В-третьих, Луценко должен был сформулировать месседжи для Госдепа США в отношении будущей избирательной кампании в Украине. Я не думаю, что Юрий Витальевич летал через океан, чтобы работать пиарщиком Порошенко. Но, вопрос ставки США на наших президентских выборах актуален. Американцы пока не делают однозначного выбора в пользу кого-либо из ведущих игроков. В таком случаи миссия Луценко заключалась в том, чтобы обосновать необходимости поддержки существующего уровня взаимодействия между двумя странами, а гарантом этого может быть только прогнозируемый партнер в Киеве. Даже не называя фамилии, мы все понимаем о ком идет речь.

В-четвертых, визит главы ГПУ в США совпал по времени со скандалом вокруг якобы оплаты услуг лоббистов окружением Петра Порошенко за организацию встречи с Дональдом Трампом. Американские СМИ эта тема также не прошла стороной, хотя и не была в фокусе основного внимания. Негативный "сухой остаток" нужно было как-то устранять.

Лучшего варианта, чем опровержение "коммерции" в установлении первого контакта Порошенко и Трампа в самой Америке сложно было придумать. Это не официальные отмазки Банковой о том, что "информация фейковая". Луценко в США "внес" прямо в уши тем кому нужно информацию о том, что Украина готова выстраивать институциональное партнерство, систему контактов высокого уровня и это не вопрос нескольких селфи с Трампом, а системная работа.

Есть еще одна позиция, которую зафиксировали мои коллеги в США. Юрий Витальевич фактически дал личные заверения в том, что нынешняя украинская власть "готова к всестороннему сотрудничеству с другими государствами и международными организации для обеспечения неотвратимости наказания за коррупционные преступления". По-сути, Луценко заявил, что официальный Киев не будет сильно упорствовать в принятии закона об Антикоррупционном суде с правом вэто международных экспертов. Посмотрим, что из этого выйдет. Второй раз Луценку уже не поверят, да и Порошенко тоже.

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Автор: Виталий Кулик
Теги: Публикации Новости Украины Новости политики Новости США Петр Порошенко Юрий Луценко
Источник: 24 Канал
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