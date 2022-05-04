Последние новости о ситуации сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий во время брифинга. Он рассказал, откуда как раз летели вражеские ракеты, сообщает 24 канал.

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Ракетный удар по Львову был со стороны Каспийского моря. Его совершили со стратегических бомбардировщиков. Если брать Львовскую область, то противовоздушная оборона зафиксировала 6 ракет, 2 из которых были сбиты,

– говорит председатель ОВА.

По его словам, три ракеты попали в электрические подстанции железной дороги.

Первый удар по Закарпатью

Как известно, впервые ракета попала на территорию Закарпатской области. Пострадала также подстанция на железной дороге одного из сел.

По словам Козицкого, одна из шести ракет собственно пролетела Львовскую область и дальше попала в Закарпатскую область.

"Это был направленный удар по цепочкам поставки, в том числе и гуманитарной помощи со стороны запада на восток. Сейчас известно о двух пострадавших в легкой степени. Удары для подстанций были критические, есть задержка движения поездов", – рассказал Максим Козицкий.

Что известно об обстрелах Львова 3 мая

Россияне нанесли ракетный удар под вечер. Максим Козицкий информировал, что из-за атаки россиян 85 тысяч домов из 12 населенных пунктов остались без света. Есть пострадавшие, жизни которым ничего не угрожает. Их при обстреле ударной волной отбросило к стене.

Последствия атаки ликвидируют до сих пор. Мэр Львова Андрей Садовый рассказывал , что ударная волна сильно зацепила большой гаражный кооператив в одном из районов города. Там вылетели окна и двери. В церкви вылетели все витражи, а в гаражах вырывало замки и распахнуло дверь.

В общей сложности во время массированного обстрела Украины 3 мая российские оккупанты запустили 18 ракет. Инфрастуктура была повреждена в Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Одесской, Закарпатской областях. По словам мэра Львова, город сильно пострадал: перебои со светом, водой, интернетом и мобильной связью.

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