Ryanair анонсировал новый рейс из Львова: направление и цены
Ирландский лоукостер Ryanair открывает еще один рейс из Львова в итальянский город Пиза. Авиаперелеты запланированы с 30 марта 2021 года.
Рейс Львов – Пиза будут выполнять два раза в неделю во вторник и субботу, сообщает avianews.com.
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Вылет из Львова запланирован в 21:30, прилет в Пизу в 22:35. Обратный рейс из Пизы в 18:00, прибытие во Львов в 21:05. Ориентировочное время полета 2 часа 5 минут.
Цены
Билеты уже доступны на сайте Ryanair. Цены стартуют от 26 евро, или 780 гривен в одну сторону.
Ціни на рейс Львів – Піза / Скриншот
Пиза – Львов: цены на рейсы / Скриншот
Заметим, что всего Ryanair анонсировал запуск 16 новых направлений между Украиной и Италией. Первые рейсы планируется осуществлять осенью 2020 года, другую часть – летом 2021 года. Более о направлениях – здесь.
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