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Львов разрабатывает программу восстановления города после карантина на 2 года: что предусмотрено

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Отмена карантина во Львове: программа
Отмена карантина во Львове: программа / Unsplash

Львовский городской совет совместно с эпидемиологами, учеными и предпринимателями разработал программу восстановления "Львов завтра". Она поможет городу выйти из карантина и уменьшить негативные последствия пандемии.

Программа "Львов завтра"

Эта программа имеет целью снизить проявления негативных последствий COVID-19 во Львове, а также помочь городу вернуться к привычной жизни. Срок реализации программы составит 2 года. Об этом сообщили на сайте Львовского городского совета.

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Программу представили и поддержали на заседании исполнительного комитета 22 мая.

Мы провели много дискуссий, собрали много мнений, поэтому эта программа является живой. Эту программу мы будем дорабатывать с депутатским корпусом, держать ее живой, потому что жизнь меняется. Часть мероприятий этой программы мы уже реализуем, здесь невозможно остановиться,
– отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Он пояснил, что во Львове более 50% предприятий заявили о снижении доходов. Кроме того, есть и психологическая составляющая. Как отметил Садовый, многие жители испытывают психологическую неопределенность, что может негативно влиять на общее состояние здоровья человека.

По результатам исследования, около 60% предприятий могут перевести своих работников на дистанционную работу.

Принципы работы программы

  • Массовое тестирование – самый эффективный способ раннего выявления больных.
  • Максимальное поддержания удаленной работы.
  • Высокие стандарты общей и личной гигиены должны оставаться, включая масочный режим.
  • Диджитализация должна быть максимально ускоренной.
  • Выдержка дистанции.
  • Власть должна обеспечить правдивую и своевременную информацию.
  • Построение каналов для возможности использования коллективного интеллекта.
  • Постоянно контролировать и следить за возможной "второй волной".

Приоритетом сегодня является поддержка врачей и критической инфраструктуры. Уже потом мы можем говорить о дозированных шагах, чтобы не допустить увеличения количества заболевших над способностью медицинской системы,
– подытожил Садовый.

Он призвал жителей подавать свои идеи по программе и предложения по тому, что сейчас можно делать для выхода из кризиса.

Внимание! Полный текст программы вы можете прочитать по ссылке.

Ослабление карантина во Львове: что известно

  • С 22 мая в Украине стартует второй этап ослабления карантина. Однако не во всех областях может начаться ослабление.
  • Ранее во Львове заявили о том, что не могут ослабить карантин 22 мая. Ведь в городе фиксируют высокий уровень заболеваемости.
  • Вопрос будет подробно обсуждать городской штаб по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавируса во Львове.
Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Львова Андрей Садовой
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