Львов разрабатывает программу восстановления города после карантина на 2 года: что предусмотрено
Львовский городской совет совместно с эпидемиологами, учеными и предпринимателями разработал программу восстановления "Львов завтра". Она поможет городу выйти из карантина и уменьшить негативные последствия пандемии.
Программа "Львов завтра"
Эта программа имеет целью снизить проявления негативных последствий COVID-19 во Львове, а также помочь городу вернуться к привычной жизни. Срок реализации программы составит 2 года. Об этом сообщили на сайте Львовского городского совета.
Важно Садовый хочет сократить 30% депутатов Львовского городского совета: детали
Программу представили и поддержали на заседании исполнительного комитета 22 мая.
Мы провели много дискуссий, собрали много мнений, поэтому эта программа является живой. Эту программу мы будем дорабатывать с депутатским корпусом, держать ее живой, потому что жизнь меняется. Часть мероприятий этой программы мы уже реализуем, здесь невозможно остановиться,
– отметил мэр Львова Андрей Садовый.
Он пояснил, что во Львове более 50% предприятий заявили о снижении доходов. Кроме того, есть и психологическая составляющая. Как отметил Садовый, многие жители испытывают психологическую неопределенность, что может негативно влиять на общее состояние здоровья человека.
По результатам исследования, около 60% предприятий могут перевести своих работников на дистанционную работу.
Принципы работы программы
- Массовое тестирование – самый эффективный способ раннего выявления больных.
- Максимальное поддержания удаленной работы.
- Высокие стандарты общей и личной гигиены должны оставаться, включая масочный режим.
- Диджитализация должна быть максимально ускоренной.
- Выдержка дистанции.
- Власть должна обеспечить правдивую и своевременную информацию.
- Построение каналов для возможности использования коллективного интеллекта.
- Постоянно контролировать и следить за возможной "второй волной".
Приоритетом сегодня является поддержка врачей и критической инфраструктуры. Уже потом мы можем говорить о дозированных шагах, чтобы не допустить увеличения количества заболевших над способностью медицинской системы,
– подытожил Садовый.
Он призвал жителей подавать свои идеи по программе и предложения по тому, что сейчас можно делать для выхода из кризиса.
Внимание! Полный текст программы вы можете прочитать по ссылке.
Ослабление карантина во Львове: что известно
- С 22 мая в Украине стартует второй этап ослабления карантина. Однако не во всех областях может начаться ослабление.
- Ранее во Львове заявили о том, что не могут ослабить карантин 22 мая. Ведь в городе фиксируют высокий уровень заболеваемости.
- Вопрос будет подробно обсуждать городской штаб по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавируса во Львове.