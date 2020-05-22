Львов разрабатывает программу восстановления города после карантина на 2 года: что предусмотрено

Львовский городской совет совместно с эпидемиологами, учеными и предпринимателями разработал программу восстановления "Львов завтра". Она поможет городу выйти из карантина и уменьшить негативные последствия пандемии.

Программа "Львов завтра"

Эта программа имеет целью снизить проявления негативных последствий COVID-19 во Львове, а также помочь городу вернуться к привычной жизни. Срок реализации программы составит 2 года. Об этом сообщили на сайте Львовского городского совета.

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Программу представили и поддержали на заседании исполнительного комитета 22 мая.

Мы провели много дискуссий, собрали много мнений, поэтому эта программа является живой. Эту программу мы будем дорабатывать с депутатским корпусом, держать ее живой, потому что жизнь меняется. Часть мероприятий этой программы мы уже реализуем, здесь невозможно остановиться,

– отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Он пояснил, что во Львове более 50% предприятий заявили о снижении доходов. Кроме того, есть и психологическая составляющая. Как отметил Садовый, многие жители испытывают психологическую неопределенность, что может негативно влиять на общее состояние здоровья человека.

По результатам исследования, около 60% предприятий могут перевести своих работников на дистанционную работу.

Принципы работы программы

Массовое тестирование – самый эффективный способ раннего выявления больных.

Максимальное поддержания удаленной работы.

Высокие стандарты общей и личной гигиены должны оставаться, включая масочный режим.

Диджитализация должна быть максимально ускоренной.

Выдержка дистанции.

Власть должна обеспечить правдивую и своевременную информацию.

Построение каналов для возможности использования коллективного интеллекта.

Постоянно контролировать и следить за возможной "второй волной".

Приоритетом сегодня является поддержка врачей и критической инфраструктуры. Уже потом мы можем говорить о дозированных шагах, чтобы не допустить увеличения количества заболевших над способностью медицинской системы,

– подытожил Садовый.

Он призвал жителей подавать свои идеи по программе и предложения по тому, что сейчас можно делать для выхода из кризиса.

Внимание! Полный текст программы вы можете прочитать по ссылке.

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