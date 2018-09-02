Львов – Александрия: видео голов и моментов матча УПЛ

"Александрия" до этого матча пропустила лишь один раз – в матче против "Динамо", который проиграла. В игре против "Львова" александрийцы еще до середины первого тайма пропустили дважды.

Уже на 8-й минуте матча счет открыл нападающий "Львова" Бруно. Перед тем по воротам Панькива пробивал Западня, но мяч попал в штангу. От нее он отлетел к форварду, который и пробил по воротам "Александрии". Читайте также: Сколько "Динамо" и "Ворскла" заработают в Лиге Европы Видео гола Бруно в ворота "Александрии" Удвоил счет на 21-й минуте еще один бразилец. Лукас головой в касание переправил над вратарем навес с фланга. Видео гола Лукаса в ворота "Александрии"