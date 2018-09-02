Львов – Александрия: видео голов и моментов матча УПЛ
"Александрия" до этого матча пропустила лишь один раз – в матче против "Динамо", который проиграла. В игре против "Львова" александрийцы еще до середины первого тайма пропустили дважды.
Уже на 8-й минуте матча счет открыл нападающий "Львова" Бруно. Перед тем по воротам Панькива пробивал Западня, но мяч попал в штангу. От нее он отлетел к форварду, который и пробил по воротам "Александрии".
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Видео гола Бруно в ворота "Александрии"
Удвоил счет на 21-й минуте еще один бразилец. Лукас головой в касание переправил над вратарем навес с фланга.
Видео гола Лукаса в ворота "Александрии"
Источник: 24 канал
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