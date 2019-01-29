Львов – первый в Украине по продажам в ProZorro

В 2018 году Львовский городской совет провел 89 аукционов по продаже имущества, объектов малой приватизации, аренды и временных торговых сооружений. Благодаря этому город заработал 138 миллионов гривен.

Такая информация по данным системы ProZorro.Продажи.

Как говорится на портале Prozorro.Продажи, Львов оказался на первом месте потому, что работает по каждому направлению: малая приватизация (продажа предприятий, участков, сооружений, пакетов акций компаний, которые городу стоимостью до 250 млн грн), аренда, имущество, временные торговые сооружения.

"Город является лидером по продажам объектов малой приватизации – за это львовяне заработали в 2018 году 135 млн грн. На эти средства, скажем, можно утеплить примерно 40 детских садов", – указано в рейтинге.

Напомним, ранее Львов продал помещение в центре города площадью 70 квадратных метров за 34 миллиона гривен. Таким образом, цена одного квадратного метра составила рекордные 472 тысяч гривен.

"Пока кто-то говорит, как надо бороться с коррупцией, Львов – показывает, – сказал городской голова Львова Андрей Садовый. – К примеру, похожее помещение рядом область "отдала" за цену, в десять раз меньшую".

По словам Садового, вырученные от продажи помещений деньги город инвестирует в гуманитарную сферу.

Львов снова показывает пример, как должна работать система в стране. Чтобы такую ​​систему построить, сверху должны быть люди, которые думают о стране, а не о собственных частных интересах,

– подчеркнул он.

Добавим, в первую пятерку рейтинга ProZorro.Продажи за 2018 год также вошли Мариуполь, Днепр, Покров и Черновцы.