ФК "Львов" дома одержал минимальную победу над "Арсеналом-Киев" в рамках 12 тура украинской Премьер-лиги.

Львов – Арсенал Киев 1:0

Гол: Дуарте Б., 36

Перед матчем трибуны "Арены-Львов" выглядели довольно скованно, однако это не помешало футболистам показать зрелищный футбол. В первом тайме абсолютным игровым преимуществом владели хозяева поля, которые имели по меньшей мере четыре возможности отличиться в воротах Сергея Ситало.

Реализовать удалось же лишь один момент. На 36-й минуте подача с правого фланга в исполнении Адамюка на линию вратарской завершилась ударом слету от Бруно. Ситало справился с этим ударом, но не смог отвести угрозу воротам окончательно и нападающий соперника добил мяч в пустые ворота – 1:0. Гости, в свою очередь, не смогли ответить сопернику ничем путным в первом тайме.

Вторая половина встречи оказалась полной противоположностью первой. "Арсенал-Киев" хоть и меньше владел мячом, но создал множество опасных моментов у ворот Богдана Сарнваского. К тому же "Львов" на 63-й минуте остался в меньшинстве, когда автор единственного гола в матче получил второе предупреждение и досрочно покинул поле.

Также стоит отметить, что и "Арсенал-Киев" почти через 10 минут остался вдесятером. Непонятный фол против соперника на фланге совершил Лола и получил второе предупреждение. После этого "Львов" уверенно завершил матч с минимальной победой.

Таким образом, ФК "Львов" поднялся на две ступени и занял 7 позицию. "Арсенал-Киев" продолжает оставаться на дне турнирной таблицы УПЛ (12 место).

Видеообзор матча Львов – Арсенал-Киев

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