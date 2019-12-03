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      SkyUp открывает 3 новых направления из Львова: цены

      33 Читати новину українською
      SkyUp открывает 3 новых направления из Львова / skyup.aero/uk

      Украинский лоукост SkyUp в летний период 2020 года запустит прямые регулярные рейсы из Львова в Барселону (Испания), Бургас (Болгария) и Батуми (Грузия).

      Рейсы Львов – Батуми и Львов – Барселона начнут выполнять с 29 мая до 2 октября 2020 года, говорится на сайте авиакомпании.

      Кстати: Лоукост Buta Airways начнет летать из Львова: направления и цены

      Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и пятницам.

      Минимальная цена авиабилетов в одну сторону с учетом перевозки только ручной клади в Батуми начинается от 1630 гривен, а в Барселону – от 1940 гривен.

      львів - барселона літак
      Цены на рейс Львов – Барселона / Скриншот

      львів батумі авіаквитки рейс ціни
      Цены на рейс Львов – Батуми/ Скриншот

      Между Львовом и Бургасом SkyUp будет летать с 3 июня по 5 сентября 2020 года.

      Рейсы будут выполнять по средам и субботам каждые 10 дней. Цена перелета с ручной кладью стартует от 1270 гривен в одну сторону.

      львів бургас ціна квитки рейс авіа
      Цена билетов на рейс Львов – Бургас/ Скриншот

      Что известно о SkyUpЭто украинский лоукостер. Его зарегистрировали в июне 2017 года Киеве. Главный его акционер – ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альба являются также владельцами туристического оператора Join UP!

      В первый рейс самолет авиакомпании отправился 21 мая 2018 года. 2 октября 2018 года авиакомпания получила разрешение на полеты в Европу. Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в частности из Львова в Одессу.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Грузии Транспорт Путешествия Болгария Новости Львова
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