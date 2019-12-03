SkyUp открывает 3 новых направления из Львова: цены

Украинский лоукост SkyUp в летний период 2020 года запустит прямые регулярные рейсы из Львова в Барселону (Испания), Бургас (Болгария) и Батуми (Грузия).

Рейсы Львов – Батуми и Львов – Барселона начнут выполнять с 29 мая до 2 октября 2020 года, говорится на сайте авиакомпании.

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Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и пятницам.

Минимальная цена авиабилетов в одну сторону с учетом перевозки только ручной клади в Батуми начинается от 1630 гривен, а в Барселону – от 1940 гривен.



Цены на рейс Львов – Барселона / Скриншот



​Цены на рейс Львов – Батуми/ Скриншот

Между Львовом и Бургасом SkyUp будет летать с 3 июня по 5 сентября 2020 года.

Рейсы будут выполнять по средам и субботам каждые 10 дней. Цена перелета с ручной кладью стартует от 1270 гривен в одну сторону.



Цена билетов на рейс Львов – Бургас/ Скриншот

Что известно о SkyUpЭто украинский лоукостер. Его зарегистрировали в июне 2017 года Киеве. Главный его акционер – ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альба являются также владельцами туристического оператора Join UP!



В первый рейс самолет авиакомпании отправился 21 мая 2018 года. 2 октября 2018 года авиакомпания получила разрешение на полеты в Европу. Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в частности из Львова в Одессу.