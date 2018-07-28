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Львов – Динамо: где смотреть матч УПЛ

26 Читати новину українською
Львов – Динамо смотреть онлайн матч УПЛ
Львов – Динамо смотреть онлайн матч УПЛ

ФК "Львов" первый домашний матч в УПЛ проведет против киевского "Динамо". Игра на "Арене Львов" будет доступна для просмотра.

Еще в прошлом сезоне тогдашний НК "Верес" транслировал свои матчи на 24 канале, и они были в свободном доступе как на телевидении, так и онлайн. Однако с сезона 2018-2019 ФК "Львов" решил перебраться на телеканалы "Футбол 1/2".

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Трансляция этого матча УПЛ пройдет на телеканале "Футбол 2". Начало трансляции в субботу, 28 июля, в 19:25. Ее можно посмотреть на сайте канала онлайн, однако трансляция платная.

Текстовый онлайн проведет сайт Футбол24. Обзор матча на сайте 24 канала сразу по окончании игры.

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Теги: Новости спорта Динамо УПЛ
Источник: 24 Канал
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