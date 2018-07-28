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"Динамо" победило "Львов" благодаря голу 19-летнего нападающего в добавленное время

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Львов – Динамо результат матча УПЛ 28 июля 2018
Львов – Динамо результат матча УПЛ 28 июля 2018

ФК "Львов" в матче против "Динамо" вполне могло рассчитывать на ничью. Команды провели равный матч, но больше повезло гостям.

Начали команды довольно живо, и начали создавать моменты уже с первых минут. В ФК "Львов" наиболее активными были бразильцы Бруно и Аугусто. В "Динамо" же больше старались Беседин и Гармаш, которым с фланга помогал Вербич.

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Но до перерыва командам забить не удалось. Более острых моментов возникло уже после отдыха. Наиболее опасный – у Сидорчука, который вышел на замену. Но он не сумел переиграть Бандуру.

Когда матч шел к безголевой ничьей, киевлянам удалось забить уже в добавленное арбитром время (судья добавил 6 минут). Автор гола – Русин. 19-летний игрок лишь за мгновение до этого вышел на поле, заменив защитника Морозюка.

Львов – Динамо 0:1

Гол: Русин, 90 + 2

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Теги: Новости спорта Динамо УПЛ
Источник: 24 Канал
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