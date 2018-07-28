Львов – Динамо: букмекеры назвали фаворита матча УПЛ

ФК "Львов" в матче против "Динамо" выглядит явным аутсайдером. Несмотря на то, что львовяне в предыдущем матче на выезде одержали победу, а "Динамо" на домашнем поле в тяжелом матче победил "Ворсклу" только после ошибки вратаря.

При этом, если считать ФК "Львов" правопреемником НК "Верес", то эта команда уже побеждала "Динамо" на "Арене Львов" в 2018 году. И букмекеры считают, что на этот раз у "Динамо" не будет проблем с соперником.

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PariMatch выставил коэффициент на победу "Львова" до 12,00. В то время на "Динамо" только 1,25. В то же время ничья в этом матче не сильно вероятна – 5,90.



В "Фаворит" коэффициент на победу хозяев "Арены Львов" несколько ниже – 11,00. "Динамо" же осталось без изменений – 1,25. Больший коэффициент на ничью – 6,25.

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Зато Marathon bet оценило победу "Львова" аж в 13,50. При этом победа "Динамо" все те же 1,25. Если команды сыграют вничью – 5,95.



Напомним, матч "Львов" – "Динамо" состоится в субботу, 28 июля на "Арене Львов". Начало в 19:30.

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