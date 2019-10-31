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      Львов готов поддержать передачу аэропорта из Государственной в коммунальную собственность

      7 Читати новину українською
      Львовский аэропорт
      Львовский аэропорт / facebook.com

      Городской голова Андрей Садовый призвал не передавать стратегический объект в концессию.

      Городской председатель Львова Андрей Садовый на открытии форума 31 октября заявил, что город готов принять аэропорт в коммунальную собственность вместо того, что передавать его в концессию.

      "Учитывая ситуацию в Украине и агрессию со стороны Российской Федерации, сегодня никто не может гарантировать, кто станет конечным собственником аэропорта", – отметил он.

      Мэр Львова отметил, что львовский аэропорт является одним из лучших в Украине. Он имеет 41% прироста пассажиропотока за последний год, а это почти 2 миллиона пассажиров. В прошлом году львовский аэропорт получил 523 млн грн дохода, из них 128 млн грн чистой прибыли.

      Это военно-гражданский аэропорт, которым пользуется Яворивский полигон, который является крупнейшим военным полигоном Украины, и одним из крупнейших в Европе. Если государство не хочет управлять им, община города Львова готова принять аэропорт в коммунальную собственность,
      – подытожил Андрей Садовый.

      Садовый добавил, что сегодня на сессии городского совета депутаты будут голосовать за обращение к премьер-министру, чтобы не допустить концессии львовского аэропорта.

      Напомним, во время Первого инвестиционного форума RE: THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о возможности передачи в концессию международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова авиация Андрей Садовой
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