Львов готов поддержать передачу аэропорта из Государственной в коммунальную собственность

Городской голова Андрей Садовый призвал не передавать стратегический объект в концессию.

Городской председатель Львова Андрей Садовый на открытии форума 31 октября заявил, что город готов принять аэропорт в коммунальную собственность вместо того, что передавать его в концессию.

"Учитывая ситуацию в Украине и агрессию со стороны Российской Федерации, сегодня никто не может гарантировать, кто станет конечным собственником аэропорта", – отметил он.

Мэр Львова отметил, что львовский аэропорт является одним из лучших в Украине. Он имеет 41% прироста пассажиропотока за последний год, а это почти 2 миллиона пассажиров. В прошлом году львовский аэропорт получил 523 млн грн дохода, из них 128 млн грн чистой прибыли.

Это военно-гражданский аэропорт, которым пользуется Яворивский полигон, который является крупнейшим военным полигоном Украины, и одним из крупнейших в Европе. Если государство не хочет управлять им, община города Львова готова принять аэропорт в коммунальную собственность,

– подытожил Андрей Садовый.

Садовый добавил, что сегодня на сессии городского совета депутаты будут голосовать за обращение к премьер-министру, чтобы не допустить концессии львовского аэропорта.

Напомним, во время Первого инвестиционного форума RE: THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о возможности передачи в концессию международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого.