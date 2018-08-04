"Львов" не реализовал пенальти и проиграл "Ворскле"
В 3-м туре УПЛ "Ворскла" провела домашний матч против ФК "Львов" на стадионе гостей.
Команды показали хороший футбол благодаря голевым моментам, однако сильнее оказались полтавчане – 1:0.
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В первом тайме львовяне могли открыть счет на 29-й минуте, но Бруно не смог реализовать пенальти, который сам же заработал после подката от Чижова. Шуст с легкостью достал мяч из нижного угла ворот.
В начале второй половины матча команды начали активно штурмовать ворота друг друга. Забить "Ворскле" удалось лишь на 84-й минуте матча: после ошибки львовян между двумя защитниками прорвался Габелок, который отдал передачу Кареке, который пробивал уже в пустые ворота.
Под конец арбитр дал вторые желтые карточки Голикову и Коломойцу, поэтому они пропустят следующие матчи своих команд.
Таким образом, "Ворскла" одержала первую победу в розыгрыше нынешнего сезона УПЛ, и сравнялась очками с ФК "Львов".
Ворскла – Львов 1:0
Голы: Карека, 84
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