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Львов объявил тендер на строительство мусороперерабатывающего завода

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"Зеленый город" во Львове объявил тендер на строительство мусороперерабатывающего завода
"Зеленый город" во Львове объявил тендер на строительство мусороперерабатывающего завода / transkarpatia.net/

Львовское коммунальное предприятие "Зеленый город" 8 июня объявило тендер на строительство комплекса по переработке твердых бытовых отходов.

Соответствующее объявление о начале тендерных процедур опубликовано на сайте Европейского банка реконструкции и развития, который выделяет 35 миллионов евро на строительство завода.

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Согласно оглашенным квалификационным требованиям заявитель должен иметь среднегодовой оборот за последние три года не менее 38 миллионов евро. Портфолио заявителя должно состоять из не менее чем двух успешно реализованных проектов, соответствующих предмету тендера. Проекты должны быть реализованы в течение семи последних лет, а сумма каждого из них должна достигать не менее 11 миллионов евро каждый.

Отмечается, что заявитель должен иметь подтвержденный опыт проектирования, строительства аналогичных комплексов и поставок оборудования за последние 10 лет. Также требуется подтвержденный факт эксплуатации построенного заявителем, как генеральным подрядчиком, аналогичного комплекса в течение трех лет после завершения гарантийного срока.

Заявитель должен предоставить подтверждение наличия необходимого персонала и технического оборудования.

Объявлена ​​дата окончания приема документов – 9 июля 2018 года.

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Уже в августе должна закончиться процедура переквалификации, после чего начнется основная часть тендера.

Победитель тендера на строительство мусороперерабатывающего завода во Львове будет объявлен в октябре.

Напомним, во Львове должны создать современный мусороперерабатывающий завод, в котором будут перерабатывать мусор, как в Европе. Безопасность комплекса гарантируют европейские стандарты, ведь и финансировать, и контролировать строительство комплекса будет Европейский союз.

Теги: Новости Украины Новости Львова Экология
Источник: 24 Канал
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