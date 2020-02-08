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      Львов отказался отдавать России останки спецагента НКВД Кузнецова: детали инцидента

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      Могила Николая Кузнецова во Львове / "Твой город"

      В 2018 году во Львовский городской совет поступило обращение от губернатора Свердловской области России с просьбой передать останки погибшего во время Второй мировой советского агента НКВД Николая Кузнецова. В России его считают летчиком и героем. Аналогичная просьба со временем пришла от племянницы Кузнецова. Однако только сейчас Львов ответил, причем – отрицательно.

      Соответствующее решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета во время своего заседания 7 февраля. Однако есть одно но: прах Кузнецова все же может отправиться в Россию, если на это дадут разрешение в МИД и СБУ. Об этом сообщает пресс-центр Львовского городского совета.

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      Предложил подождать решения СБУ и МИД в этом вопросе мэр Львова Андрей Садовый.

      Мы знаем как много наших ребят сегодня находятся в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии, поэтому очень важно, чтобы в этом вопросе была четкая позиция Службы безопасности Украины, Министерства иностранных дел, и если это поможет освободить наших ребят, то мы однозначно будем двигаться в направлении политики нашего государства,
      –  отметил он.

      Что еще известно о ситуации с перезахоронением Кузнецова:

      • Сейчас его останки захоронены на Холме Славы во Львове.
      • Письма с просьбой перезахоронения Кузнецова в Широкореченском военно-мемориальном комплексе Екатеринбурга начали поступать еще в начале двухтысячных. Тогда пришло письмо от ветеранов Екатеринбурга с соответствующей просьбой. Комиссия по военным захоронениям им отказала.
      • В 2018 году просьбы снова начали поступать: правда, теперь от семьи военного и российского губернатора.
      • Рассмотреть вопрос о передаче останков советского военного Львовский городской совет обязал административный суд.
      • Город неоднократно обращался в Львовское отделение СБУ, были разные ответы, но в последнем написано, что они считают, – это вопрос государства.
      • Позиция Садового в этой ситуации такова: "Пока наши ребята в плену, мы не имеем морального права этот вопрос рассматривать. Российская Федерация вернет нам наших ребят, которые есть в плену, тогда мы будем этот вопрос рассматривать".


      Николай Кузнецов

      Кто такой Николай Кузнецов?
      Это – советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погибший 8 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района на Львовщине.

      По одной из версий, он сам подорвал себя гранатой, по другой – погиб в бою. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. В России его называют летчиком.

      Эксгумацию останков спецагента НКВД провели в 1959 году и перезахоронили на Холме славы в 1960 году.

      Интересно! Существуют версии, что Николай Кузнецов в немецкой форме, опасаясь провала операции, подорвал себя гранатой. Также – различные версии о дате смерти Кузнецова: он погиб в 1944-м или 1951 году.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости Украины Новости России История
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