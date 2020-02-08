Львов отказался отдавать России останки спецагента НКВД Кузнецова: детали инцидента

В 2018 году во Львовский городской совет поступило обращение от губернатора Свердловской области России с просьбой передать останки погибшего во время Второй мировой советского агента НКВД Николая Кузнецова. В России его считают летчиком и героем. Аналогичная просьба со временем пришла от племянницы Кузнецова. Однако только сейчас Львов ответил, причем – отрицательно.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета во время своего заседания 7 февраля. Однако есть одно но: прах Кузнецова все же может отправиться в Россию, если на это дадут разрешение в МИД и СБУ. Об этом сообщает пресс-центр Львовского городского совета.

Смотрите также: Яд Вашем извинился за российскую версию истории Холокоста

Предложил подождать решения СБУ и МИД в этом вопросе мэр Львова Андрей Садовый.

Мы знаем как много наших ребят сегодня находятся в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии, поэтому очень важно, чтобы в этом вопросе была четкая позиция Службы безопасности Украины, Министерства иностранных дел, и если это поможет освободить наших ребят, то мы однозначно будем двигаться в направлении политики нашего государства,

– отметил он.

Что еще известно о ситуации с перезахоронением Кузнецова:

Сейчас его останки захоронены на Холме Славы во Львове.

Письма с просьбой перезахоронения Кузнецова в Широкореченском военно-мемориальном комплексе Екатеринбурга начали поступать еще в начале двухтысячных. Тогда пришло письмо от ветеранов Екатеринбурга с соответствующей просьбой. Комиссия по военным захоронениям им отказала.

В 2018 году просьбы снова начали поступать: правда, теперь от семьи военного и российского губернатора.

Рассмотреть вопрос о передаче останков советского военного Львовский городской совет обязал административный суд.

Город неоднократно обращался в Львовское отделение СБУ, были разные ответы, но в последнем написано, что они считают, – это вопрос государства.

Позиция Садового в этой ситуации такова: "Пока наши ребята в плену, мы не имеем морального права этот вопрос рассматривать. Российская Федерация вернет нам наших ребят, которые есть в плену, тогда мы будем этот вопрос рассматривать".



Николай Кузнецов

Кто такой Николай Кузнецов?

Это – советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погибший 8 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района на Львовщине.



По одной из версий, он сам подорвал себя гранатой, по другой – погиб в бою. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. В России его называют летчиком.



Эксгумацию останков спецагента НКВД провели в 1959 году и перезахоронили на Холме славы в 1960 году.

Интересно! Существуют версии, что Николай Кузнецов в немецкой форме, опасаясь провала операции, подорвал себя гранатой. Также – различные версии о дате смерти Кузнецова: он погиб в 1944-м или 1951 году.