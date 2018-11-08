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      Львов первым в Украине создаст необходимую инфраструктуру для выгула животных

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      Львов первым в Украине создаст необходимую инфраструктуру для выгула животных
      Львов первым в Украине создаст необходимую инфраструктуру для выгула животных / Фото из открытых источников

      Во Львове создали стратегию обустройства выгульных площадок и обязательства владельцев собак убирать экскременты за своими питомцами. Ее планируют реализовать уже в ближайшие 5 лет.

      Информацию о дорожной карте заслушали и обсудили в четверг, 8 ноября, на сессии Львовского городского совета, сообщила ЛМР.

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      Что предусматривает стратегия?

      Специальная программа рассчитана на 5 лет  с 2018-го до 2023-го. Она предусматривает создание инфраструктуры для надлежащего выгула собак. Стоимость реализации – 23 миллиона гривен, рассказала директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Ирина Маруняк.

      Стратегия предусматривает такое:

      • обозначение и обустройство площадок;
      • определение правил содержания и уборки за животными;
      • определение суммы штрафов за нарушение правил содержания домашних питомцев.

      В частности, если владельцы животных не уберут за своими питомцами или нарушат другие обязательства, они будут вынуждены уплатить штраф в размере от 340 до 1380 гривен.

      "Это предложение можно рассматривать и в следующем году и предусматривать в бюджете средства – постепенно воплощать его в жизнь", – прокомментировала Ирина Маруняк.

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      Что уже сделано в рамках стратегии?

      В Сиховском районе было установлено 40 станций для выгула собак, которые передали на обслуживание ЛКП "Лев". Кроме того, есть еще 2 таких станции в Галицком районе. Что касается площадок для выгула любимцев, то их уже есть 3 – в парке Франка, на ул. Стрыйской, 75, и на ул. Миколайчука. ЛГС указывает, что эти изменения были сделаны за деньги гранта.

      вигул собак домашні тварини
      Визуализация маленькой площадки для выгула собак на ул. Стрыйская, 75, общей площадью 600 метров квадратных /Фото zaxid.net

      Теги: Новости Украины мир животных Новости Львова
      Источник: 24 Канал
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