Львов первым в Украине создаст необходимую инфраструктуру для выгула животных

Во Львове создали стратегию обустройства выгульных площадок и обязательства владельцев собак убирать экскременты за своими питомцами. Ее планируют реализовать уже в ближайшие 5 лет.

Информацию о дорожной карте заслушали и обсудили в четверг, 8 ноября, на сессии Львовского городского совета, сообщила ЛМР.

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Что предусматривает стратегия?

Специальная программа рассчитана на 5 лет – с 2018-го до 2023-го. Она предусматривает создание инфраструктуры для надлежащего выгула собак. Стоимость реализации – 23 миллиона гривен, рассказала директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Ирина Маруняк.

Стратегия предусматривает такое:

обозначение и обустройство площадок;

определение правил содержания и уборки за животными;

определение суммы штрафов за нарушение правил содержания домашних питомцев.

В частности, если владельцы животных не уберут за своими питомцами или нарушат другие обязательства, они будут вынуждены уплатить штраф в размере от 340 до 1380 гривен.

"Это предложение можно рассматривать и в следующем году и предусматривать в бюджете средства – постепенно воплощать его в жизнь", – прокомментировала Ирина Маруняк.

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Что уже сделано в рамках стратегии?

В Сиховском районе было установлено 40 станций для выгула собак, которые передали на обслуживание ЛКП "Лев". Кроме того, есть еще 2 таких станции в Галицком районе. Что касается площадок для выгула любимцев, то их уже есть 3 – в парке Франка, на ул. Стрыйской, 75, и на ул. Миколайчука. ЛГС указывает, что эти изменения были сделаны за деньги гранта.



Визуализация маленькой площадки для выгула собак на ул. Стрыйская, 75, общей площадью 600 метров квадратных /Фото zaxid.net