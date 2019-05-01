Львов попал в список городов, которые рекомендует посетить The Washington Post

Известное американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором рекомендует туристам посетить Львов. Именно здесь путешественники смогут насладиться уютной атмосферой, культурой, искусством и красотой древнего города.

Американская газета опубликовала статью журналистки Даниэль Брафф под названием "Вперед на запад – во Львов", в которой столицу Галичины рекомендуют как обязательную локацию для посещения в Украине.

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Среди основных преимуществ Львова автор выделяет доступные цены, архитектуру, разнообразную еду и тому подобное.

Это изысканный город выглядит как традиционная европейская дестинация, совершенная мощеными улочками, фестивалями классической музыки и громкими литературными празднествами,

– говорится в статье.

Локации, которые, по мнению автора, надо обязательно посетить: сердце Львова – площадь Рынок, где можно "полюбоваться красочными зданиями, кафе, магазинами и ресторанами"; местные заведения общественного питания, особенно кофейни, ведь именно львовянин Юрий Кульчицкий был первым, кто изобрел особый рецепт марки кофе, известной теперь как "віденська". По сей день во Львове работает кофейня "Під синьою фляжкою", которая является тезкой основанной им кофейни в Вене.

Еще одним "инстаграмным" местом журналистка назвала "книжный рынок под открытым небом" возле статуи первого украинского печатника Ивана Федорова.

Также, автор статьи отметила, что туристы смогут вернуться из Львова с большим количеством сувениров, ведь цены в городе недорогие и очень доступные.