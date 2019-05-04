Львов празднует День города: яркие фото парада

Львов празднует 763-летие со дня основания. Столица Галичины уже превратилась в настоящую ретро-сказку – по центру города прошло традиционное большое театрализованное шествие. В этом году его участники воссоздали историческую ретроспективу от королевских времен до нынешних дней.

К общегородскому шествию присоединились около 3 тысяч человек. Это участники различных творческих коллективов, а также горожане на ретро-автомобилях, ретро-велосипедах и мопедах.

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Возглавили праздничное шествие Король Лев с королевой Констанцией в сопровождении рыцарей. Также к нему присоединились горожане на ретро-автомобилях, актеры городских театров, народные художественные коллективы, коллективы-гости из Польши, Чехии, Словакии и других стран, представители спортивных организаций города, львовяне и гости города.



Праздничное шествие во Львове

"Это очень особый день, потому что мы сегодня немножко окунулись в историю – мы пошли в стиль ретро, вспомнили те времена, когда Львов был славен как всегда, имел особенности, когда украинцы активно развивались – "Просвита", общество украинского языка, "Пласт", тогда митрополит Шептицкий очень много добрых дел делал и вдохновлял. Собственно, этот Львов тогда имел свою особенность – украинцы были в меньшинстве, но так активно и много работали, что делали славу нашего украинского Львова", – отметил мэр города Андрей Садовый.

По его словам, после того, как во Львове провели Чемпионат Европы по футболу в 2012 году, теперь город поставил перед собой новую цель – принимать зимние олимпийские игры в 2030 году.



Ретро-парад ко Дню города во Львове

Празднование Дня города во Львове