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      Львов принял первый отбор на чемпионат Европы по корфболу: как это было

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      Украина написала новую страницу своей спортивной истории. У нас впервые состоялся отбор на чемпионат Европы из экзотического спорта – корфбола. Соревнования принял Львов. Что это за спорт и какое место завоевала Украина – читайте дальше.

      Корфбол – уникальный вид спорта, ведь здесь за одну команду одновременно выступают и мужчины, и женщины. Правила несколько напоминают баскетбольные. Однако игра является бесконтактной: блокировка, толкание, удержание соперника запрещены.

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      Игрок сборной Турции Сима Думан отметила, что ранее была баскетболисткой, однако, познакомившись с корфболом, этот вид спорта стал зависимостью для нее.

      Потому что парни и девушки могут играть вместе. Это более увлекательная, сложная и комплексная игра. Поэтому в нее гораздо веселее играть,
      – сказала Сима Думан.

      В финальный матч квалификационного раунда пробились Турция и Швейцария. В первой половине встречи на площадке тотально доминировали турки со счетом 14:3. После перерыва их соперникам удалось несколько выровнять игру. Но гору таки взяли наши соседи – 18:8.


      Корфбол – уникальный вид спорта

      Игрок сборной Турции Инанч Демир признался, что этот матч был более легким, чем они ожидали. Но и соперники были сильными. По правилам отбора, в основной раунд Евро пробились оба финалиста.


      Игра является бесконтактной: блокировка, толкание, удержание соперника запрещены

      Многие корфболисты в Украине гостили впервые. Игрок сборной Швейцарии Джефф Пеглер отметил, что ему в Украине понравилось. А вот сборная Украины составляла спортивный экзамен на чемпионате Европы только во второй раз. На этот раз "сине-желтые" победили шведов и белорусов, были в шаге от финала, однако в драматической решающей дуэли уступили швейцарцам. А в поединке за третье место в квалификации проиграли – грекам.

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      Автор: Ирина Карпюк
      Теги: Новости Украины Новости Львова Новости Спорта Спорт Швейцария
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