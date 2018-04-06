Львов присоединился к системе E-health для подписания договоров с семейными врачами
С 6 апреля львовские больницы присоединятся к электронной системе E-health, которая позволит проводить во Львове подписание деклараций с семейным врачом.
Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Сообщение Ульяны Супрун
Отметим, во Львове власть отложила старт подписания деклараций пациентов с семейными врачами из-за юридической неопределенности процесса. До сегодняшнего дня во Львове нет ни одной больницы, зарегистрированной в E-Health.
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В целом на Львовщине сейчас к системе E-health присоединились 74 больницы, в которых 442 семейных врача уже заключили декларации с 3413 пациентами.
Источник: 24 Канал
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