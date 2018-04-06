16:22
6 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
17°C 6°C
  • суббота
    11°C 4°C
  • воскресенье
    14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана
Вєсті Кремля
22:27, 5 апреля
Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко
Вєсті.UA
22:24, 5 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Львов присоединился к системе E-health для подписания договоров с семейными врачами

23 Читати новину українською
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун / 24tv.ua

С 6 апреля львовские больницы присоединятся к электронной системе E-health, которая позволит проводить во Львове подписание деклараций с семейным врачом.

Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Повідомлення Уляни Супрун

Сообщение Ульяны Супрун

Отметим, во Львове власть отложила старт подписания деклараций пациентов с семейными врачами из-за юридической неопределенности процесса. До сегодняшнего дня во Львове нет ни одной больницы, зарегистрированной в E-Health.

Читайте также: Супрун рассказала, по каким критериям родителям следует выбирать педиатров

В целом на Львовщине сейчас к системе E-health присоединились 74 больницы, в которых 442 семейных врача уже заключили декларации с 3413 пациентами.

Теги: Новости Львова Новости Украины Здоровье Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Пасха 2018: все о праздновании в Украине
сегодня, 16:00 Пасха 2018: все о праздновании в Украине
49
Чи залишиться Молдова на мапі світу
сегодня, 15:01 Чи залишиться Молдова на мапі світу
Блог Медіа 1236
сегодня, 14:03 "Дефицитные" вакцины от бешенства: кто прячет и где их искать
Яніна Ткачук 105
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
сегодня, 13:00 Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
Олена Булан 37320
Германия: еще друг или уже нет?
сегодня, 12:01 Германия: еще друг или уже нет?
Наталія Лебідь 507
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук