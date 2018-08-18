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"Шахтер" на выезде обыграл ФК "Львов"

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Львов – Шахтер результат матча УПЛ
Львов – Шахтер результат матча УПЛ

В 5-м туре УПЛ во Львов на матч против местной команды пожаловал действующий чемпион, донецкий "Шахтер". "Горняки" в этом матче забили два гола в каждом из таймов и уверенно победили.

Львов – Шахтер 0:2

Голы: Марлос, 21, Болбат, 90

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Это был сотый матч для Паулу Фонсеки в качестве тренера "Шахтера". Отметил он его матчем со львовскими ребятишками на одной из спортивных площадок, где не забил пенальти. К слову, дебютировал как тренер "Шахтера" португалец тоже во Львове. Правда тогда это был домашний матч для "горняков".

Что касается тренера ФК "Львов", то перед игрой стало известно, что бразилец Жилмар не может тренировать команды УПЛ. Потому он подал в отставку, а его место занял Юрий Бакалов.

"Шахтер" на этот матч вышел в несколько необычном составе. Из летних новичков в старте сыграл лишь Данченко, который прочно закрепил за собой место на фланге обороны, и Мораес, из-за отстутствия альтернативы выбора. 

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Важнейшие эпизоды в первом тайме произошли на 19-й и 21-й минутах. В первом случае Аугусто не сумел забить в ворота "Шахтера" после того, как мяч выборол Бруно и отдал ему. Все, что нужно было сделать бразильцу – не попасть в двоих защитников, которые стелились в подкате. И именно это он и сделал – попал в Ракицкого.

А уже через мгновение "Шахтер" забил – Мораес в пас дал на ход Марлосу, и последний перебросил Бандуру, который вышел из ворот на перехват.

После этого игра несколько успокоилась. Моментов было маловато. "Горняки" контролировали" игру, "горожане" на это пытались отвечать забросами на Бруно с надеждой, что ему удастся зацепиться за мяч и создать момент впереди.

Закончилось все тем, что уже на последней минуте Болбат, который вышел на замену, сделал счет 0:2. Больше голов в матче не было.

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Теги: Футбол ФК Львов Шахтер УПЛ Новости спорта
Источник: 24 Канал
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