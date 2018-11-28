Львов снова может принимать матчи Лиги чемпионов

Матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" может не состояться в Харькове из-за военного положения.

Вероятно, что игру перенесут в другой город, как это сделали с поединком "Ворскла" – "Арсенал".

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В частности, Юрий Майборода, который выполняет обязанности директора "Арены Львов", где ранее "Шахтер" проводил матчи, сообщил, что получил звонок из Федерации футбола Украины по поводу возможности провести игру дончан с "Лионом" на львовском стадионе.

Буквально только что я получил звонок от ФФУ. Меня спросили, готова ли "Арена Львов" принять матч "Шахтер" – "Лион". На что я ответил: "Да, мы сделаем все возможное, чтобы "Шахтер" здесь сыграл, но для этого нужно постоянно отапливать, чтобы газон был в максимально пригодном состоянии",

– сказал Майборода в комментарии Tribuna.com.

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По его словам, дирекция стадиона готова отапливать арену, если "Шахтер" согласится это оплатить.

Но прямых переговоров с клубом не было. Якобы завтра приедет кто-то из их агрономической службы посмотреть на поле. Возможно, завтра что-то изменится – а вдруг им поле не подойдет. Но пока ситуация вот такая,

– резюмировал Майборода.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Лион" должен состояться в Харькове на ОСК "Металлист" в среду, 12 декабря.