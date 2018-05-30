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Львов стал жертвой "телефонных террористов"

82 Читати новину українською
Во Львове
Во Львове "минировали" 5 бизнес-центров: ни в одном из них взрывчатку полиция не нашла (иллюстративное фото) / Соцмережі

Утром 30 мая к правоохранителям Львова поступили анонимные сообщения о "минировании" пяти бизнес-центров. В итоге ни одно из них так и не подтвердилось.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, в здании якобы были заложены взрывные устройства, однако какие-либо требования, выполнение которых могло бы предотвратить взрывы, "террористы" не выдвигали.

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В частности, говорится о бизнес-центрах по следующим адресам:

– улица Героев УПА, 73, корпус 5а (бизнес-центр "Таурус");

– улица Богдана Хмельницкого, 176 (Lemberg);

– улица Зеленая, 109 ("Клуб деловых людей");

– улица Промышленная, 50/52 ("Украинский капитал");

– улица Шевченко, 111а ("Легенда-Класс").

"После завершения поисковых работ взрывного устройства обнаружено не было", – добавляют в ЛГС.

Напомним, недавно в Киеве в полицию поступило сообщение о минировании одного из рынков, в результате чего были эвакуированы около 1 тысячи человек.

 

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Львова
Источник: 24 Канал
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