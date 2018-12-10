Львов в топ-100 туристических городов: сколько денег это приносит в бюджет

Львов - в сотне городов мира, считающих самыми привлекательными для иностранных туристов. На 80 строчке в рейтинге – это единственный украинский город, который вошел в рейтинг.

По подсчетам британской компании Euromonitor International, в прошлом году во Львове побывали 2 миллиона 700 тысяч иностранцев.

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За последний год количество пассажиров в Львовском аэропорту выросло на 57% – в прошлом году в ноябре летали 80 тысяч человек, в этом году – почти 125. Свои услуги теперь предоставляют два международных лоукоста, количество рейсов за год - почти 16 тысяч.

Львов - замечательный город для того, чтобы путешествовать по нему дальше. Грузия, Польша, Словакия. И это очень, очень хорошее место,

– отметил турист из Канады Кевин.

Euromonitor International составила топ-100 городов, куда приезжают иностранные туристы. Считали путешественников, находившихся в городе минимум сутки, и приезжали туда отдохнуть, к друзьям или на бизнес-событие.

Львов в рейтинге занял 80 место. Это единственный город Украины, который попал в список даже обошел израильский Тель-Авив, немецкий Франкфурт и шведский Стокгольм, впереди же – новозеландский Окленд, марокканский Марракеш и столица Гавайев Гонолулу. Топ-100 возглавил китайский Гонг-Конг.



Рейтинг

В прошлом году Львов посетили более 2 с половиной миллиона туристов. Среди иностранных гостей больше всего поляков. Только туристического сбора в прошлом году вышло более 5 миллионов гривен. Эти средства направляют на развитие инфраструктуры. И хорошую прибыль от путешественников получает и частный бизнес.

Туристы в среднем тратят 75 евро за сутки. Мы посчитав среднюю продолжительность пребывания, и посчитав количество туристов, знаем, что туристы во Львове оставили около 615 миллионов евро,

– рассказала начальник управления туризма Львовского горсовета Лина Остапчук.

И наиболее перспективным в Ратуше считают конференц-туризм, в прошлом году во Львове провели 80 международных событий. Топ-темы – наука, медицина, информационные технологии.

Львов имеет свое преимущество, поскольку мы является такой новой локацией для конференц-индустрии, что является такой добавленной стоимостью для организаторов международных конференций,

– сказал директор Львовского конференц-бюро Андрей Павлов.

Одна из крупнейших международных конференций – Lviv IT Arena. Среди трех тысяч участников – каждый четвертый – иностранец.

Мы подсчитали, что суммарный экономический эффект от присутствия этих людей в городе – это примерно 90 миллионов гривен за три дня. То есть это не может сравниться с "кофейными" туристами. Поэтому важно развивать в экономике города, потому что деловой туризм все-таки имеет более высокую добавленную стоимость для города,

– заявил основатель Lviv IT Cluster Степан Веселовский.

По статистике Euromonitor International, за 5 лет Львов поднялся на 51 строчку – количество туристов ежегодно увеличивается.

"Это те средства, которые инвестируются в экономику города. Малый и средний бизнес активно развивается, создаются новые рабочие места. Вот это та польза, которую город имеет от туризма", - отметил городской голова Львова Андрей Садовый.