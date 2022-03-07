Во Львове 3 – 4 раза в день сирены, потому что никто не знает, куда полетит ракета, – Садовый

С тех пор, как Россия напала на Украину, оккупанты обстреливают мирные города. Люди по несколько раз в день слышат сирены. В частности, в пока спокойном Львове.

Сообщения о воздушной тревоге ни в коем случае не следует игнорировать. Ведь в результате вражеских обстрелов гибнут мирные люди, в том числе маленькие дети.

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Никто не знает, куда улетит ракета

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, почему в городе по несколько раз в день включают систему оповещения.

3 – 4 раза в день есть сирены, потому что никто не знает, куда полетит ракета, выпущенная с кораблей, которые расположены в Черном море или в Беларуси, или взлетающий самолет,

– отметил Садовый.

Мэр добавил, что, например, последняя большая атака – это самолеты ТУ-22, которые вылетели из Черного моря и бомбили Хмельницкую область.

Смотрите брифинг Андрея Садового и Марии Ефросининой:

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