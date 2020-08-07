Во Львове вечером 6 августа загорелось одно из производственных зданий. Работу пожарным осложнило то, что была угроза взрыва: загорелся газовый трубопровод.

При ликвидации использовали пожарный поезд

Пламя вспыхнуло на улице Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

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На месте происшествия была угроза взрыва, ведь загорелся трубопровод с газом. Также к зданию не было подсоединено водоснабжение. Поэтому пожарные рукава пришлось тянуть до ближайшего источника воды.

Причины пожара выясняют правоохранители

С пламенем боролись около 70 спасателей. Они использовали во время работы пожарный поезд. Им понадобилось чуть менее 3 часов, чтобы локализовать пожар, и еще час – чтобы полностью его ликвидировать.

Огонь уничтожил 600 квадратных метров кровли, также много производственного оборудования на площади более 150 квадратных метров и наружное утепление. К счастью, пострадавших нет. Обстоятельства и причины пожара выясняют правоохранительные органы.



Пожар ликвидировали около 70 пожарных / Фото ГСЧС



К зданию не подключили водоснабжение / Фото ГСЧС



Пострадавших нет / Фото ГСЧС



Сгорело оборудование / Фото ГСЧС