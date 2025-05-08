Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET. Приговор вынес Шевченковский районный суд Львова.

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Мужчину арестовали за убийство собаки

В этом году 11 марта житель Львова нанес несколько сильных ударов по голове собаке по имени Рыжик. Он бил животное самодельной деревянной битой. От полученных травм собака погибла.

Владимир Кравчук пытаясь скрыть преступление, положил тело пса в дорожную сумку и хотел вывезти. Очевидцами происшествия были соседи, которые сообщили о преступлении в полицию. Правоохранители арестовали убийцу.

Господин Владимир во время судебного заседания признал, что убил собаку сожительницы и раскаялся. Он добавил, что просит смягчения наказания, ведь хочет вступить в ряды ВСУ.

Владимира Кравчука судья признала виновным в жестоком обращении с животным. Мужчина получил наказание в виде пяти лет за решеткой. Мужчина вместе с адвокатами имеет право подать апелляцию на приговор.

Убийство животного: другие случаи в Украине