Во Львове сети спортцентров и фитнес-клубов заявили о намерении открыть двери для посетителей с 8 июня. Клубы собираются начать работу, несмотря на то, что Львовщина – среди регионов, которые не могут ослабить карантин. Решение об этом на региональном уровне должны принять только 12 июня.

Владельцы фитнес-клубов договорились об открытии

В клубах заявили, что будут работать с соблюдением эпидемиологических ограничений, однако большинство услуг будут доступны для посетителей. Об этом информирует Zaxid.net.

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Владелица фитнес-клуба Forever Жанна Потапова рассказала, что об открытии своих заведений администраторы фитнес-клубов договорились еще 5 июня – после того, как стало известно о продлении карантина на Львовщине.

Если уже пооткрывали кучу заведений, где люди ходят и друг друга заражают, то почему фитнес-клубы должны быть закрыты? Поэтому все спортивное и фитнес-сообщество города собралось и решило не выполнять это решение местных властей, а руководствоваться Конституцией, законом о предпринимательстве и тем, что правительство решило 1 июня,

– отметила Потапова.

В клубах обещают придерживаться рекомендаций Минздрава

Первым о возобновлении работы с понедельника заявил "Евроспорт" 5 июня – за два часа до того, как в области решили продлить карантин еще на неделю.

Мы беспокоимся о Вашей безопасности, поэтому некоторые моменты в обычном режиме работы клуба временно изменены согласно рекомендациям Минздрава,

– проинформировали на странице спортивной сети.

Какие ограничения установили в " Евроспорте":

Каждый клиент должен иметь персональное полотенце, клубные полотенца пока не будут выдавать.

Групповые занятия по фитнесу – в группах до 10 человек.

Запись на групповые занятия – только на рецепции.

Детские группы не работают.

СПА-зона – закрытая.

В "Евроспорте" говорят, что обеспечены антисептиками и усиленно проводят дезинфекцию инвентаря.

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Ситуация с коронавирусом на Львовщине

Сейчас, как сообщили в Минздраве, город Киев и четыре области еще не готовы к ослаблению карантинных ограничений из-за показателя инцидентности. Среди этих регионов и Львовская область.

По состоянию на 7 июня на Львовщине зафиксирован 2 121 случай коронавируса, из них 69 – летальные. За сутки 6 июня в области зафиксировали 68 новых случаев COVID-19, двое людей умерли. В целом в Украине коронавирусом заразились 26 999 человек, 788 – умерли.

Что такое показатель инцидентности?Одним из признаков адаптивного карантина, который ввели в Украине, является инцидентность. То есть количество новых больных за последние 7 дней на 100 тысяч населения. Этот показатель установлен на уровне 12.

Позиция Минздрава относительно фитнес-клубов

С 1 июня Украина перешла к третьему этапу ослабление карантина: начали работать фитнес-центры, бассейны, спортзалы. Однако это возможно лишь при условии соблюдения строгих правил и в тех регионах, которые отвечают критериям Минздрава.

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Рекомендации Минздрава по посещению фитнес-центров