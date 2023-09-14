Во Львове командир роты 4 батальона Марьяна Гоинец и ее напарник Остап Охримович спасли жительницу многоэтажки. Это произошло на улице Гринченко 13 сентября.

Читайте также В Киеве домашний кот покусал двух человек, через некоторое время у него обнаружили бешенство

Подробности курьезного инцидента

Как потом выяснилось, в квартире кот прыгнул на дверь и закрыл женщину на балконе. Она там находилась более 2 часов. Дома ей некому было помочь, ведь муж в это время находился на работе, а внучка уехала в село. Соседка это увидела и вызвала полицию. Она заявила, что эта 65-летняя женщина недавно перенесла сложную операцию, из-за чего ей нельзя волноваться.

Патрульные приехали на вызов и были удивлены, что все произошло из-за капризного кота. Неравнодушный мужчина открыл свой гараж и одолжил сотрудникам полиции лестницу. С помощью нее Остап Охримович добрался до второго этажа и попал в квартиру через окно, после чего открыл балкон. Женщина поблагодарила правоохранителя за освобождение.

Правоохранители освобождают женщину из ловушки: видео Национальной полиции Украины

Другие новости о котах