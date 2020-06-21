По случаю Дня медицинского работника на фасаде больницы скорой медицинской помощи во Львове открыли мурал "Благодарность врачам". На мурале изображен врач, которую рисует мальчик и пишет ей "спасибо".

На фоне белого халата врача – панорама Львова. На другой стене – девочка выпускает желто-голубого воздушного змея как символ надежды. Соединяет их кардиограмма жизни, передает пресс-служба ЛГС.

Заметим, что мурал хоть и посвящен Дню медика, впрочем, является одновременно своеобразной благодарностью медицинским работникам, которые борются с COVID-19.

Смотрите также Какие области Украины пока не готовы ослабить карантин: список

Заметим, что на Львовщине количество инфицированных коронавирусом ежедневно увеличивается, регион занимает первые места в антирейтинге суточного заражения.

Открытие мурала "Благодарность медикам" во Львове / Фото пресс-служба ЛГС

Сегодня – День медика и в этом году этот праздник является как никогда подчеркнутым. Сейчас в мире бушует пандемия COVID-19, медикам приходится работать в очень тяжелых условиях. Они постоянно рискуют жизнью из-за различных инфекций, но сейчас риски очень высоки. То, что сегодня на нашей больнице открыли такой символический мурал – это очень приятно,

– отметил заведующий первого хирургического отделения больницы Игнат Герич.

Высота мурала составляет 21 метр. Над ним работали художники: Святослав Владыка, Максим Шиманский, Анастасия Руднева, Валентин Гричишов, Наталья Пальчинская, Николай Куцик, Ольга Дмитрук, Глафира Щерба и группа Sacred Universe.