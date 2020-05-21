Во Львове могут не ослабить карантин
Для смягчения ограничений во Львове пока мало оснований, если учитывать обнародованные правительством критерии "адаптивного карантина". Однако и усиливать карантин в столице Галичины не будут.
Главное о ситуации с ослаблением карантина во Львове
Вопрос о возможном ослаблении карантина будет подробно обсуждать городской штаб по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавируса во Львове, пишет пресс-служба ЛГС со ссылкой на главного медика города Владимира Зуба.
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Он пояснил, что решение об ослаблении карантина не принимается единолично. Поэтому нужно детально все обсудить, учесть статистику, рекомендации правительства и опыт других стран.
Если говорить объективно, то по тем критериям, которые вчера объявило правительство, у нас, к сожалению, мало оснований для существенных смягчений. Но и усиливать карантин не будем. Мы наблюдаем за ситуацией: сейчас имеем стабильный результат, вспышки заболевания нет,
– отметил Зуб.
По какому критерию Львов не проходит для ослабления карантина:
- ослабление карантина при условии, что в течение недели положительных ПЦР-тестов не более 12 на 100 тысяч населения.
Во Львове 750 тысяч населения, поэтому положительных ПЦР-тестов должно быть не более 90. Однако сейчас во Львове в течение недели фиксируют более 100 положительных тестов на коронавирус.
Однако следующим двум критериям Львов отвечает:
- в медучреждениях может быть занято не более 50% коек. Сейчас во Львове как раз 50% занято;
- должно быть сделано более 12 ПЦР-тестов на 100 тысяч в неделю. В столице Галичины проводят гораздо больше тестов.
Важно! По состоянию на 21 мая во Львовской области коронавирус подтвердили у 1 175 человек. Выздоровели 225 человек, еще 31 человек, к сожалению, умерли.