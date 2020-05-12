Толпа посетителей: из-за нарушения карантина во Львове могут закрыть паб – фото

Во Львове из-за нарушения карантина хотят закрыть паб "Золотой колос". Фото, где накануне вечером под заведением собралась большая толпа посетителей, возмутило пользователей сети.

Фотографию на своей фейсбук-странице опубликовал заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко, и указал, что на фото четко зафиксировано нарушение принятых на комиссии ТЭБ и ЧС правил.

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Он также отметил, что 12 мая состоится заседание Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором будет рассмотрен вопрос о закрытии заведения.

"Часть кафе и ресторанов, чтобы открыться по новому протоколу безопасности вложили едва ли не последние свои средства, часть даже не смогли открыться в первый день, потому что не успевают обеспечить все меры безопасности. А здесь вечером наталкиваешься на такое фото. Просто нет слов", – написал Москаленко.

По его словам, такие действия руководства заведения подвергают опасности посетителей и сводят на нет все карантинные меры. Справка. По состоянию на 12 мая, во Львове и Львовской области зафиксировали 825 случаев заражения коронавирусом, 22 из них – летальные, 158 – выздоровели.



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