Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Толпа посетителей: из-за нарушения карантина во Львове могут закрыть паб – фото

- Читати новину українською
Нарушение карантина во львовском пабе
Нарушение карантина во львовском пабе / Facebook @Andriy Moskalenko

Во Львове из-за нарушения карантина хотят закрыть паб "Золотой колос". Фото, где накануне вечером под заведением собралась большая толпа посетителей, возмутило пользователей сети.

Фотографию на своей фейсбук-странице опубликовал заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко, и указал, что на фото четко зафиксировано нарушение принятых на комиссии ТЭБ и ЧС правил.

Читайте также Ослабление карантина: во Львове разрешили работу парикмахерских и салонов красоты

Он также отметил, что 12 мая состоится заседание Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором будет рассмотрен вопрос о закрытии заведения.

"Часть кафе и ресторанов, чтобы открыться по новому протоколу безопасности вложили едва ли не последние свои средства, часть даже не смогли открыться в первый день, потому что не успевают обеспечить все меры безопасности. А здесь вечером наталкиваешься на такое фото. Просто нет слов", – написал Москаленко.

По его словам, такие действия руководства заведения подвергают опасности посетителей и сводят на нет все карантинные меры.

Справка. По состоянию на 12 мая, во Львове и Львовской области зафиксировали 825 случаев заражения коронавирусом, 22 из них – летальные, 158 – выздоровели.

карантин
Что предполагает ослабление карантина в Украине / Инфографика 24 канала

Автор: Марина Васильева
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Львова
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Что нам подсовывает правительство и Минздрав?
11 мая , 23:00 Что нам подсовывает правительство и Минздрав?
Сергій Фурса
Стоп медреформы: кто заплатит за эту ошибку власти
11 мая , 22:00 Стоп медреформы: кто заплатит за эту ошибку власти
Сергій Фурса
Беспилотники армии РФ работают на Донбассе: резонансное расследование
11 мая , 17:30 Беспилотники армии РФ работают на Донбассе: резонансное расследование
Михайло Макарук